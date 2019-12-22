台國防部智庫：2030年中國大陸將有4個航母戰鬥群

由台灣國防部成立的財團法人國防安全研究院公布最新《2019中共政軍發展評估報告》顯示，該智庫預估至2030年中國大陸軍方將擁有4個航空母艦戰鬥群。報告認為，陸方在南中國海所採取的填海造島及軍事化行動，目的是攻打台灣時可從南部進攻，不必擔心美軍從背後實施反擊，因此攻打台灣風險正在提高。

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據中央社報道介紹稱，台國防安全研究院發布的這份報告指出，中國大陸將焦點擺在台灣，認為台灣位居第一島鏈的關鍵位置，若能取得台灣東部港口，陸方就能一勞永逸突破第一島鏈進入太平洋。該機構認為，制海權需要海外基地的支援，由此可見北京方面為何將戰略目標放在台灣東部港口，根據美國著名軍事家阿爾弗雷德·賽耶·馬漢（Alfred Thayer Mahan）提出的海權論，國家繁榮與國力，有賴海上交通線的控制，並稱“誰控制海洋，誰就控制世界”，而控制海洋除了擁有一支強大海軍，同時必須擁海外基地與補給站，例如美軍在80個國家，就擁800個海外基地。

這份報告示警稱，大陸軍方改建前蘇聯瓦良格號的第1艘航艦“遼寧號”已在2012年加入海軍服役，第2艘國產的“山東號”也於近期正式服役，中國海軍並計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群，尤其後兩艘將使用彈射方式起飛艦載機，而非前兩艘的滑躍方式。台國防院還引述稱，美國智庫國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）亞洲軍事事務資深研究員費學禮（Rick Fisher）認為，“佔領台灣將是中國對外擴張需要走出的關鍵一步。”報告稱，若陸方佔領台灣，中國海軍向外投射軍力將會方便許多。報告指，北京不顧國際社會強烈反對在南中國海填海造島、實施軍事化，目的是讓中國軍隊未來在攻打台灣時可從南部進攻，而不必擔心美軍從背後實施反擊。而隨着中國快速推進軍事現代化，北京攻打台灣風險也正在提高。

值得一提的是，隨着2020年台灣總統大選的日益臨近，台海問題再次成為了近日在中國屢被談及的話題之一。《環球時報》2020年年會在周六便邀請各方人士就其題二“兩岸大勢：2020統一關鍵節點？”展開討論。出席論壇的台大政治系教授張亞中認為，“武統”是最簡單粗暴的方式，和平統一才真正考驗兩岸的智慧，相關言論也引發解放軍退役中將的反駁。論壇中包括言論較激進的原南京軍區副司令、中將王洪光，他則宣稱所謂“台獨”勢力已經在台灣佔多數，統派被邊緣化，且這個趨勢不可逆。王洪光稱，他認為和統的窗口在台灣已經關閉，大陸民眾與台灣民眾在統獨問題上的意見背向而行，漸行漸遠。王洪光強調，兩岸統一，時不我待，並稱“再有5至10年，解放台灣、統一台灣的時候，將是兩岸不可承受之重。” 他說，“蔡英文動員年輕人‘芒果乾’（亡國感），就是年輕人已把台灣作為國家，且這個趨勢越來越快、越來越急。”