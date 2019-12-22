安倍晉三啟程訪華 談合作外或提及中國海洋活動、香港局勢

日本首相安倍晉三將於12月23日對中國展開為期3天的訪問，並會屆時出席定於24日在四川成都召開的第八次中日韓領導人會議。此次訪華除了要與中方官員談及加強兩國經貿合作外，據共同社報道，安倍晉三在與中國國家主席習近平會面時，或將有意提及中國海洋活動和香港局勢。

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安倍晉三在此次訪華首日，將在北京與習近平會面。共同社的報道指出，安倍屆時會確認，兩國為習近平明年春天作為國賓訪日，開展合作的有關事宜，並會有意提及中國的海洋活動與香港局勢。報道稱，中國官方船隻在尖閣諸島即中國釣魚島周邊毗連地區出現的天數在2019年內再創新高。該海域出現的中方船隻的武裝化和大型化也十分明顯。而就香港局勢問題，安倍或將要求中國作為“負責任的大國”，維持當地的法治。此外，安倍晉三將在訪華第二日於四川成都出席中日韓首腦會議，並藉機在相隔1年零3個月後，再度與韓國總統文在寅單獨會談，並將提及有關二戰中被強征勞工訴訟問題。日韓兩國在過去數月中關係一度緊張，安倍此行也被看作能起到緩和兩國關係的一次機遇。依照行程安排，安倍在周三還將與李克強總理舉行會談，並參觀成都郊外的古代水利設施等。

值得一提的是，安倍在此次訪華前還專門接受了包括中新社等中國官媒的聯合書面採訪，採訪中他談到了中日關係和中日韓合作等地區問題。安倍表示，今年適逢日中韓合作開展20周年。希望在日中韓領導人會議上能夠總結迄今以來在廣泛領域中取得進展的日中韓合作，同時也希望探討如何進一步深化在環保、老齡社會、人員交流等共同課題上的三方合作。他說，三國之間，存在着鄰國間才有的各種各樣的課題，但正因為有這些課題，我們才更應該利用這種機會進行坦率的討論，從而逐步推動進程，奠定發展的基礎。當談到中日關係時，安倍認為，在中日關係不斷發展的過程中，高層互訪和交流具有重要意義。安倍說，去年以來雙方高層互訪頻繁，值得為之高興。

另就如何看待此行首日與習近平將舉行的會談，安倍指出，如今國際社會正面臨著巨大變化和不穩定因素凸顯的局面。日中兩國共同對地區及世界的和平穩定與繁榮肩負着重大責任。相信在作為世界第二、第三經濟大國的中國和日本之間開展合作能夠形成一股巨大力量。他並介紹稱，在成都期間還計畫與李克強一起參觀都江堰。期待能夠飽覽一下這片以“天府之國”著稱的富饒土地。安倍告訴中方媒體稱，日中互為鄰邦，有着悠久的交往歷史，而且現實中也存在着鄰國間才有的各種課題。正因如此，領導人之間坦率交換意見是十分必要的。希望此行能夠成為進一步牢固日中間紐帶的契機。他並另就中日兩國民間交流和貿易合作等問題發表看法，指出民間交流是支撐兩國關係的基礎，並稱“兩國民企等之間簽署了52項合作備忘錄，該項合作的落實工作正在取得進展。”

同樣就中日經貿關係，安倍稱，今年4月在北京舉行首次對話，雙方就創新與知識產權等領域的合作和課題等事宜交換了意見。今後將繼續利用好該對話機制，進一步探討具體的合作方式。他並補充道，為了以健全且可持續性的方式推進創新合作，需要對知識產權領域等的環境加以完善，同時也需要相互就對方國內製度和政策加深理解。通過該對話機制，日方將繼續加深與中方的討論和交流。另據路透社報道顯示，中國最新宣布部分解除對進口日本牛肉的限制。此次解禁對象被指是日本生產30個月以內的無骨牛肉，其也被指是中方近過去20年來，首次對日本牛肉採取的解禁措施。