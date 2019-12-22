港人聲援維吾爾人集會 擔憂“今日新疆 明日香港” 警察一度拔真槍

香港有團體12月22日在中環舉行主題“今日新疆 明日香港”的聲援維吾爾族人權集會，獲警方發不反對通知書。大約千人參與。集會期間發生警民衝突，警員一度拔真槍指向人群。

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據香港電台消息，香港有團體今天下午在中環愛丁堡廣場舉行聲援維吾爾人集會，主題是“今日新疆，明日香港”。有參加者表示，擔心香港成為新疆，希望透過關注新疆人權狀況，令世界也關注香港。

該報道說，集會期間，有人拆走附近大會堂的一面國旗，防暴警察到場後發生衝突。有人向警員擲水樽等雜物 。防暴警員制服數人，曾施放胡椒噴霧。有防暴警員一度拔出配槍指向人群。警方稱，下午約五時，在集會現場附近拘捕一名違法人士。

據《蘋果動新聞》報道，由於這次集會本身有大批和理非人士參與，現場大部份市民包括長者均沒有防護裝備，僅戴一般口罩，故他們被胡椒噴劑噴中後，需要其他人為其用水清洗。港警後來走上行人天橋，現場傳出至少兩下槍聲，橋上發現橡膠子彈，有外籍男士被橡膠子彈擊中腿部。

據中央社消息，香港今天聲援維吾爾族人權集會，約1000人到場參與，其中有人高舉美國、英國及中華民國國旗，及象徵新疆獨立的旗幟。有出席者表示，參與這場集會是因為擔心「香港將來會變成新疆」。目前香港的人權狀況愈來愈差，已經失去法治，像是警察執行勤務時不出示證件，讓港人擔心可能會隨時失蹤。

據香港電台消息，“聲援維吾爾族人權集會”後，有集會者與警方發生衝突。港府表示，有集會人士揮動港獨旗幟，發表港獨言論，並把國旗拆下丟在地上，特區政府發言人強烈譴責有關行為，並強調，根據《國旗及國徽條例》，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗畫、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可被罰款5萬元及監禁3年。