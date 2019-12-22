聖誕卡片驚現越洋囚犯求助信 英國特易購暫停一在華合作

英國最大的連鎖超市特易購（Tesco）在周日宣布暫停了與一家中國供應商的合作。此前，英國媒體報道，一名家住倫敦南部現年6歲的小女孩發現，在家人購買的聖誕卡中夾有一條被指是來自中國上海一監獄的犯人求助信息。

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英國《星期日泰晤士報》在當天報道稱，家住倫敦南部的6歲女孩弗洛倫斯·維迪科姆（Florence Widdicombe）打開一盒1.50英鎊的特易購聖誕卡，圖案是一隻戴着聖誕老人帽子的小貓。但她在打開聖誕卡後發現上面已經用英文寫有如下文字，“我們是中國上海青浦監獄的外國犯人，被迫勞役。請幫助我們，並通知人權組織。”紙上還附加有督促收卡人與英國記者韓飛龍（彼得·漢弗萊，Peter Humphrey）聯繫及英國《金融時報》的網址。

報道稱，經發現求助信息的維迪科姆父親通過網絡查詢發現，信中提及的韓飛龍曾經擔任記者，在青埔監獄被關了九個月，已在2015年獲釋。兩人透過社群網站取得聯繫，韓飛龍說，他聯絡過去的獄友，許多人都證實曾被強迫進行製作和包裝工作。韓飛龍介紹稱，他和美籍華裔妻子虞英當年曾受雇於葛蘭素史克藥廠，在大陸擔任調查人員，後來被控非法調查個人資料，2013年被捕，被迫在中國官方電視上公開認罪。他和妻子2014年8月被定罪，隔年6月獲釋並被驅逐出境。但韓飛龍也表示，由於其曾被關押的監獄的審查制度有所加強，切斷了他在2015年獲釋前與他遇到的囚犯的通常聯繫方式。

就這一事件，特易購的一名女發言人稍後回應稱，對這則新聞報道中的指控感到“震驚”，並補充強調，該公司絕不允許在供應鏈中出現有監獄犯人參加的勞動產物。特易購指出，該卡片涉及的中國供應商是浙江雲觀印刷公司（音譯，Zheijiang Yunguang Printing），已經立即暫停在這家工廠進行的生產工作，並展開調查。特易購稱，一旦發現其曾使用過監獄勞工，特易購將會把它從供應商名單上除名。

發言人還表示，特易購擁有一個全面完善的審計系統，以確保供應商不會通過剝削強制工人勞動來生產產品。特易購發言人還稱，“上個月剛剛對這家供應商進行了獨立的審計，沒有證據顯示他們違反我們禁止使用監獄勞工的規定。”據了解，在英國特易購超市銷售的慈善性質的聖誕卡，每年為英國心臟基金會、英國癌症研究和英國糖尿病組織籌集30萬英鎊。