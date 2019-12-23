中國否認上海一監獄存在外籍囚犯強迫勞動

中國外交部發言人耿爽在周一的例行記者會上，否認上海青浦監獄中存在強制外籍犯人勞動的現象，並稱這是一出“鬧劇”。此前，被指曾在該監獄服刑的英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）在上周日於《星期日泰晤士報》擬文稱，一名英國小女孩近日在從特易購（Tesco）購買的聖誕卡中發現，有人在卡上寫道他們是在這所監獄被迫強制勞動的外籍犯人。

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韓飛龍的報道介紹稱，家住倫敦南部的6歲女孩弗洛倫斯·維迪科姆（Florence Widdicombe）近日打開了一盒1.50英鎊的特易購聖誕卡，圖案是一隻戴着聖誕老人帽子的小貓。但她在打開聖誕卡後發現上面已經用英文寫有如下文字，“我們是中國上海青浦監獄的外國犯人，被迫勞役。請幫助我們，並通知人權組織。”紙上還附加有督促收卡人與韓飛龍聯繫及英國《金融時報》的網址。報道稱，經發現求助信息的維迪科姆父親通過網絡查詢發現，信中提及的韓飛龍曾經擔任記者，在青埔監獄被關了九個月，已在2015年獲釋。兩人透過社群網站取得聯繫，韓飛龍說，他聯絡過去的獄友，許多人都證實曾被強迫進行製作和包裝工作。

韓飛龍介紹稱，他和美籍華裔妻子虞英當年曾受雇於葛蘭素史克藥廠，在中國擔任調查人員，後來被控非法調查個人資料，2013年被捕，被迫在中國官方電視上公開認罪。他和妻子2014年8月被定罪，隔年6月獲釋並被驅逐出境。這一報道引發英國媒體的廣泛關注，涉事英方企業，特易購的一名女發言人稍後回應稱，對這則新聞報道中的指控感到“震驚”，並補充強調，該公司絕不允許在供應鏈中出現有監獄犯人參加的勞動產物。特易購稱 ，已經立即暫停在這家中國工廠進行的生產工作，並展開調查。該公司還表示，一旦發現其曾使用過監獄勞工，特易購將會把這一工廠從供應商名單上除名。

對此，耿爽就相關報道內容回應稱，“這是韓飛龍先生自己編造出來的一出鬧劇。”他說，“韓飛龍先生總是耐不住寂寞，時不時地要跳出來自我炒作一番，生怕人們把他遺忘了。但是他這次編造出來的鬧劇實在是有些老掉牙了。我奉勸他，如果希望博眼球，至少搞出一些新花樣。”耿爽說，“我可以負責任地告訴你，經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。”另有報道顯示，據上海監獄管理局官方網頁的描述，青浦監獄佔地面積約300畝，民警500餘人，是一所以原判7年以上有期徒刑罪犯為主要關押對象的高度戒備等級監獄。這所監獄包括後勤監區、外國籍罪犯監區、高度戒備監區三個功能性監區。

該網站介紹稱，這所監獄配有心理諮詢師51人，並且引入以海派玉雕、松江顧綉、嘉定竹刻等一批非物質文化遺產項目，目的是"陶冶罪犯情操、矯治罪犯行為，在此基礎上開展了項目化矯治研究"。上海監獄管理局的網頁上寫道："從參與玉雕項目的刑釋人員中，還產生了多名國家級、上海市級工藝大師。"此外，上海政府法制信息網另在2018年10月刊登的一份文章中介紹指，超過40個國家大約170名外籍囚犯關押在青浦監獄。而針對中方的這一表態，據法新社報道稱，韓飛龍向查詢置評的記者回應稱，“他們對所有外界提出的侵犯人權指控，都以這種方式回應。”他說，“這確實完全是在預料之中，因為任何這類問題浮現時，他們對世界都是以謊言回應。”