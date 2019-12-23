中國宣布明年元旦起降豬肉等859種商品關稅

中國政府12月23日宣布從明年元旦開始，調降豬肉等859種商品進口關稅。這一降稅聲明沒有明確提到美國，但被外界猜測可能是北京送給特朗普的一份聖誕禮物。

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中國財政部發布國務院關稅稅則委員會辦公室的聲明，從明年1月1日開始調降冷凍豬肉、堅果，魚類，化學產品，醫藥，木頭，半導體等859項進口商品關稅。其中豬肉進口關稅從12%降到8%。奶酪類進口稅率從15%降到12%-8%。糖尿病和哮喘等類藥品關稅降為零。

北京今天還宣布，明年7月1日起，將對第二批包括技術設備在內的484種進口商品降低關稅。降稅清單包括複印機，心臟起搏器，衛星天線等。其中衛星天線關稅將從10%降到5%。

法新社說，北京這個降稅清單涉及所有中國的貿易夥伴，似乎並不直接與目前中美貿易分歧相連，儘管山姆大叔可能對其中的橙汁和鱷梨（牛油果）特別有興趣。

中美貿易談判12月13日達成第一階段共識，但雙方並未正式簽署協議。根據第一階段共識，中國答應進口數百億美元的美國農產品；特朗普則凍結原定12月15日開始對1600億美元中國輸美商品加征15%關稅的計畫。他並將1200億美元的其他中國商品的關稅從15%降至7.5%。當然特朗普仍保留對2500億美元中國商品徵收25%的關稅。

此外，北京12月19日公布了豁免美國化學產品懲罰性關稅清單，包括白油、高密度聚乙烯、線性低密度乙烯、聚丙烯、食品級微晶石蠟和黏指劑。豁免期一年，自2019年12月26日起至2020年12月25日止。

據北京周一的聲明，從2020年開始，一些與中國有雙邊貿易協定的國家的進口商品關稅將進一步降低。這些國家包括：新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳大利亞、韓國、智利、格魯吉亞、巴基斯坦。