拉夫羅夫：俄羅斯不會為取悅美國而惡化與中國關係

俄羅斯外長拉夫羅夫近日在接受俄國第一頻道節目採訪時表示，注意到美國有意拉攏俄方遠離中國的建議，他稱俄羅斯不會為取悅美國而惡化與中國的關係。

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拉夫羅夫在接受俄第一頻道“大博弈”節目採訪時說，他本月早些時候在華盛頓與美國總統特朗普的會談時，曾談及俄中關係問題。他並強調稱，各國應通過發展合作等積極手段，而不是制裁或採用最後通牒等方式來達到自身目的。俄羅斯衛星通訊社的報道稱，自冷戰結束後，包括美國前國務卿基辛格、卡特政府時期擔任美國總統國家安全顧問的茲比格涅夫·布熱津斯基等戰略分析人士都曾提出，美方應與俄羅斯結為同盟以應對中國的崛起。對此，拉夫羅夫在採訪中說，“我們不會為取悅美國而惡化與中國的關係”。

拉夫羅夫透露稱，他在10月份訪問美國期間曾與基辛格會面，後者告訴他其新作表達出美國希望與俄羅斯和中國改善關係，加強往來的意願。拉夫羅夫並對中國在全球化中所採取的行為和扮演的角色加以讚賞。他稱，儘管中國經濟的發展接近美國，但中國卻在布雷頓森林貨幣體系基礎上行使其經濟力量。拉夫羅夫說，“正如普京總統曾多次提到的那樣，俄中兩國沒有共同創建軍事同盟的意願，但在政治方面，特別是針對維護國際法、國際關係的多中心體制，我們當然是盟友。”

拉夫羅夫另在上周與中國外長王毅通話時指出，俄方高度評價俄中關係今年取得的重要進展，願同中方繼續密切高層交往，深化在聯合國等多邊框架下的戰略協作。他稱，任何人、任何勢力都無法挑撥俄中之間的戰略互信。王毅亦表示，雙方互信日益牢不可破，兩國關係更加堅如磐石。明年雙邊關係大事很多，兩國外交部要精誠協作，設計籌備好兩國元首交往等重大活動，為百年變局的世界增添更多穩定性和正能量。