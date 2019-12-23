文在寅向習近平表示:美朝中斷對話對中韓朝都不利

韓國總統文在寅在美朝關係緊張之際到訪中國。他12月23日在北京人大會堂與中國國家主席習近平舉行會談。文在寅表示，美朝對話的中斷，對韓中和朝鮮都不利。他還申明香港和新疆都是中國的內政。

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文在寅和日本首相安倍晉三今天都到北京與習近平見面。然後他們將去成都與中國總理李克強舉行中日韓第八次首腦會議。

據韓聯社報道，文在寅今天在北京向習近平表示，朝美對話中斷、韓半島緊張局勢升級等情況，對韓中兩國及朝鮮都不利。他說，韓方高度讚賞中方為推進韓半島無核化與和平進程發揮重要作用。希望韓中兩國進一步加強合作，把握難得的機會取得積極成果。文在寅邀請習近平訪韓國。他說，希望明年早日在首爾和習主席重逢。

文在寅還表示，他和習近平商定中國一帶一路構想與韓國新南方、新北方政策對接，兩國發表具體合作方案聯合報告。期待兩國在此基礎上早日共同開拓第三國市場，開展合作項目。

習近平表示，中韓兩國共促地區和平穩定與繁榮，維護多邊主義和自由貿易體系，在多方面有着廣泛共識。習近平說，中韓兩國向來是緊密合作的好朋友和好夥伴。當今世界正面臨百年不遇之大變局，中韓兩國應該深化和發展戰略合作夥伴關係，不斷維護和擴大兩國共同利益。習近平稱，中韓兩國都是對亞洲乃至世界具有影響力的國家，兩國對推動雙邊關係更好發展，形成共識。

另據北京海外多維網報道，文在寅今天向習近平表示，韓方認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。