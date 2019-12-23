新疆強力維穩 經濟衰退及生活管制下漢人怎麼辦

中國政府在新疆大力施行維穩政策，造成的經濟和社會困擾也對當地漢人生活產生負面影響，出現漢人出走潮。

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中國政府在新疆維吾爾自治區實施全面維穩政策，據信已將超過百萬少數民族關進“再教育營”的消息讓全球高度關注該地區人權狀況。在此背景下，當地的漢人雖然沒有受到類似的境遇，但他們的生活似乎也已受到不小的影響。

據英國《金融時報》報道以新疆聚集地庫爾勒市為例報道稱，漢人在新疆的大本營－庫爾勒市的經濟和社會產生負面影響，許多居住在當地的漢人不堪經濟衰退、生活管制多等壓力，紛紛搬離。

《金融時報》訪問庫爾勒市多名商人後指，原本有約50萬人居住的庫爾勒市，在過去數年內人口已急劇減半，當中最有能力自願離開的主要是漢族商人。其中一名農產品市場店主形容，目前當地已難以找到工人，亦無錢可賺。也有小企業的老闆稱，當局嚴密的保安措施令人生活不便，導致不少人決定離開：這些日常生活上的壓力包括，當進入購物中心時，要被掃描面部、掃描身份證、檢查行李、將行李存放在儲物櫃內，只是去買個東西就要交出身份證等等。報道指在庫爾勒市中心，大量商店都已關閉，不少移工居住的樓房已被拆除。

庫爾勒市政府的官方網站數據稱，該市在2018年的戶籍人口為472,600人，僅比2016年下降5%。不過當地人認為庫爾勒實質的人口下降幅度遠超官方數字。報道引述從事房地產、農業、服務和零售業等六位當地漢族商人估計，過去兩年該市人口從50至60萬人，減少至20至30萬人。

報道稱，庫爾勒市漢人大多是隨中國石油天然氣集團移居到該地。但隨着中國政府2016年開始嚴密治理新疆，庫爾勒市的人口逐漸減少，經濟趨向仰賴中央政府的資助。

該報道還引述德國研究少數民族政策的學者曾德恩（Adrian Zenz）指出，“經濟成長是中國政府新疆政策中非常重要的一環，但官方數字未如實呈現新疆經濟的不斷衰退，而該地區也出現了嚴重人口外移的現象。”

新疆近年設立“再教育營”關押上百萬維吾爾族穆斯林，並大規模監控民眾，引起了國際社會關注和反彈，尤其是美國國會眾議院在12 月3 日通過了《維吾爾人權政策法案》，將要求美國國務院每年彙報中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況，並要制裁負有責任的中國官員。在歐洲，歐洲議會剛剛將歐盟最重要人權獎沙卡洛夫獎頒發給深陷囹圄的維吾爾學者伊力哈木‧土赫提，同時也要求歐盟對迫害維族人的中國官員進行制裁和凍結財產。