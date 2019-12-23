新西蘭橄欖球星威廉斯挺厄齊爾批中國維吾爾人政策

新西蘭橄欖球超級球星比爾-威廉斯（Sonny Bill Williams）12月23日發推特支持英超球星厄齊爾（Mesut Ozil）批中國鎮壓維吾爾人政策，同時對某些人在“金錢”與“人性”之間選擇金錢,表示遺憾。

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比爾-威廉斯已皈依伊斯蘭教。他曾代表新西蘭國家橄欖球全黑隊（All Blacks）兩次贏得世界盃橄欖球賽冠軍。他今天在推特發文力挺英超阿森納俱樂部球星厄齊爾批評中國當局對維吾爾穆斯林的壓制政策。

威廉斯今天在推特寫道：當我們選擇經濟利益而非人性時，這是可悲的時刻。他在這句話的下面貼出一張圖：一隻畫著中國國旗的手，抓着一隻畫著東土耳其斯坦（East Turkestan）分離主義團體藍旗的手，往下淌着血。（許多維吾爾分離主義人士以東突稱呼新疆。）

之前，土耳其裔德國人厄齊爾12月13日在推特和Instagram社交平台用土耳其文痛批伊斯蘭國家對中國政府迫害穆斯林少數族群保持沉默。法新社說，北京被懷疑在中國西北的新疆地區關押超過100萬維吾爾人。

厄齊爾憤怒寫道：“古蘭經被焚，清真寺被毀，宗教學校被禁，宗教知識分子一個接一個被殺害，我們的兄弟們被強制送到集中營…。厄齊爾之前還說，有維吾爾女性被強迫嫁給漢人。

厄齊爾有關新疆的譴責引發爭議。中國外交部發言人批評厄齊爾受假新聞欺騙。表示歡迎厄齊爾到新疆去看看。作為報復措施，北京當局在受歡迎的網絡遊戲《實況足球》（Pro Evolution Soccer，PES）的中文版刪除了厄齊爾的角色。