日韓首腦與習近平會面均談及香港問題 態度不一

為了參加將於本周三在四川成都召開的第八屆中日韓領導人會議，日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅周二抵達北京，並與中國國家主席習近平紛紛舉行會談。在日中首腦會議中，安倍晉三再次提及日方對香港局勢的憂慮。中方媒體另報道稱，文在寅則表示，“韓方認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。”

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據日本放送協會（NHK）報道顯示，安倍於當晚6時許與習近平在北京舉行了約45分鐘的高峰會談，而針對“反送中”運動持續進行的香港局勢，安倍向習近平表達擔憂。安倍晉三指出，香港在“一國兩制”之下保持自由且開放的繁榮是很重要的。他並督促中國在處理香港問題時應自我節制，保持香港的自由與開放。日本外務省發言人大鷹正人（Otaka Masato）透露稱，安倍在會議上還向中方領導人提及希望香港局勢能早日得到解決。此外，另就包含新疆維吾爾自治區在內的中國國內人權狀況，安倍也希望中國政府能作出具有透明性地說明。對此，日本外務省的消息指出，習近平在會上重申，香港事務屬於中國內政。

同樣在這場中日首腦會議中，針對明年春天習近平到日本進行國事訪問一事，他們二人都同意將努力讓這場訪問順利進行且具有意義。安倍提出，日中兩國對於地區和世界的和平、安定皆負有很大的責任，應該一起對海內外明確表態要負起責任。他希望中日關係改善不是一時的，而是應該持續不斷交流。此外，安倍與習近平還就朝鮮半島局勢交換意見，一致同意要攜手合作促使朝鮮半島完全無核化，兩人認為這是中日兩國共同目標，兩人也都同意朝鮮完全履行聯合國安理會決議很重要。此外，針對日本人被朝鮮綁架的問題，安倍尋求中國支持，盼能讓問題儘早解決。他在會上還談及希望中國政府處理在華遭拘留的日本公民問題，讓這些日本人早日返國。

會談中，雙方還就中國對日本貨品進口禁令的問題加以討論。NHK的報道中還提到，有關涵蓋釣魚台列嶼周邊海域的東海問題，安倍說，“東海若不安定，中日關係就無法真正改善”，他要求中國方面能加強因應這個問題。為了讓東海變成“和平、合作、友好之海”，安倍與習近平都同意要處理中日國防部門之間的海空聯絡機制等海洋安全保障領域事務。習近平強調，雙方應該踐行中日“互為合作夥伴、互不構成威脅”的政治共識，本着“化競爭為協調”的精神，推動兩國關係始終沿着正確軌道持續向前發展。

值得一提的是，文在寅在與習近平的會面中，除提及中韓合作和朝鮮問題外，同樣提到了香港和新疆問題。他並指出，“韓方認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。”報道稱，兩國元首還就朝鮮半島形勢交換了看法。習近平稱，中韓在朝鮮半島問題上的立場和利益契合，都堅持維護半島和平穩定，主張通過對話協商解決問題，是維穩促談的堅定力量。中方支持韓方繼續同朝方改善關係，為推動半島和談進程注入動力。文在寅表示，韓方讚賞中方為解決朝鮮半島問題發揮的重要作用，半島問題出現的和平解決機遇來之不易，韓方願同中方一道為推進半島和平進程作出共同努力。與此同時，有關文在寅在與中方領導人會面中，就韓國對新疆和香港問題發表的看法，則並未在韓聯社的相關報道中出現。