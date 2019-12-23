王毅：敦促美國回歸理性務實對華關係 中俄關係只有更好

中國國務委員兼外交部長王毅接受中國官媒《人民日報》、中央廣播電視總台年終專訪在周一得到公布。在專訪中，王毅談到了中國與美國、俄羅斯等世界大國關係，並同樣提及了朝鮮局勢等熱點問題。就中美關係，王毅提出，敦促美方回歸理性務實的對華政策。

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經過了18個月的貿易互制和談判，美中兩國在近日宣布已達成備受期待的第一階段貿易協議，並計畫於明年1月簽署該協議，宣告兩國在解決經貿分歧問題上取得“歷史性”進展。但在過去一段時間以來，美國國內對中國的戰略態度和政策意見卻出現大轉變，從特朗普總統剛剛簽署的《2020財年國防授權法》中涉及的美台合作、支持香港示威者，並要求美國政府就打壓新疆穆斯林少數民族問題提交報告等內容，則突顯出兩國政界在除經貿領域外，就人權問題和兩岸問題等敏感議題的差異。中國被指在這份法律文本中被提及142次。此外，美國國防部長埃斯珀還在同一時間表示，美軍在中東等地區的反恐行動不會影響對印太地區的聚焦。他說，“我們有一項國家國防戰略，闡明我們正處在一個大國競爭的時代，我們的主要挑戰是中國和俄羅斯。”

北京方面，王毅在此次採訪中提出，今年正值中美建交40周年，本來是一個值得雙方共同紀念、攜手開創未來的重要年份。但遺憾的是，美方在經貿、科技等諸多領域接連對中國設限打壓，在涉及中國領土主權的一系列問題上干涉抹黑。美方的所作所為，損害了40年積累起來的中美互信，也衝擊了整個世界的穩定和發展。他稱，中方將堅定維護自身的核心利益和正當發展權利，任何人、任何勢力都阻擋不了14億中國人民闊步奔向現代化的歷史洪流。當然，對於雙方交往中出現的矛盾和分歧，我們始終願意本着相互尊重的態度同美方溝通協商，通過平等對話，找到解決辦法。

王毅談到，過去40年來，中美關係歷經風雨，曲折前行，最重要的啟示就是“合則兩利，鬥則俱傷”。他說，習近平主席多次強調，合作是中美兩國唯一正確的選擇。我們希望美方重建客觀正確的對華認知，敦促美方回歸理性務實的對華政策，與中方一道，把中美關係扳回健康發展的軌道，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。王毅稱，無論從中美兩國人民的長遠利益出發，還是考慮我們兩個大國承擔的國際責任，我們都應該、也必須共同找到最大發展中國家和最大發達國家的和平相處之道，共同開闢造福兩國、惠及世界的互利共贏之道。

同樣在當天公布的採訪內容中，就俄中關係問題，王毅指出，今年是中俄建交70周年。中俄關係又創造了一系列新的歷史。兩國關係有了新定位，務實合作實現新突破，友好交流取得新進展，戰略合作邁上新台階。環顧當今世界，中俄組合堪稱最緊密、最牢固、最成熟、最穩定的一組大國關係，為國與國之間和睦相處、合作共贏樹立起標桿和典範。他說，對中俄關係來說，沒有最好，只有更好。對中俄合作而言，沒有休止符，只有進行曲。

王毅稱，相信在兩國元首共同引領下，中俄關係一定會續寫新的歷史，攀上新的高峰，不僅為兩國和兩國人民帶來更多福祉，也為維護世界和平與穩定發揮關鍵性作用。值得一提的是，俄羅斯外長拉夫羅夫近日在接受俄國媒體採訪時強調，注意到美國有意拉攏俄方遠離中國的建議，他稱，俄羅斯不會為取悅美國而惡化與中國的關係。拉夫羅夫說，“正如普京總統曾多次提到的那樣，俄中兩國沒有共同創建軍事同盟的意願，但在政治方面，特別是針對維護國際法、國際關係的多中心體制，我們當然是盟友。”