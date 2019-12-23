中國明年起將對850多項進口商品調低關稅 含冷凍豬肉

中國財政部周一宣布，明年1月1日起調降超過850項商品的進口關稅，包含冷凍豬肉。根據中國國務院關稅稅則委員會印發通知顯示，此舉是希望積極擴大進口，激發潛力，優化進口結構。

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通知指出，中國政府屆時將對850多項商品，實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，其中為更好滿足人民生活需要，適度增加國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率；對用於治療哮喘及生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；支持高新技術產業發展，新增或降低半導體等商品進口暫定稅率；新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。此外，至明年7月1日起，中國將對176項信息技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分信息技術產品的進口暫定稅率。

據了解，中國這波關稅調降涵蓋的品項許多購自美國，例如豬肉和科技產品。分析人士認為，這項行動顯示，北京方面在本月和美國達成第一階段貿易協議後，有意展現中方貿易政策的開放性。對此，法國外貿銀行（Natixis）經濟學家吳卓殷（Gary Ng）認為，“中國政府調降進口關稅，反映他們有意對全球重申，在貿易戰之際，仍支持擴大貿易自由的立場。對內而言，降低關稅也有助中國企業和消費者減少成本。”依照國務院關稅稅則委員會在財政部官方網站發布的聲明，這波調降關稅清單還包含魚、乳酪、堅果等食品，以及藥品、智慧手機零件和一系列化學產品。聲明介紹稱，這些措施將幫助中國“優化進口結構”，並“推進貿易高質量發展”。