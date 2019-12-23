中國男子闖靖國神社潑墨案：被判入獄14個月緩期執行

今年8月份，一名自稱作家的中國籍男子胡大平在日本靖國神社內潑墨，涉嫌器物損壞和入侵建築物而被捕。儘管胡本人在庭審過程中堅持其無罪，但日本東京地方法院在周一判處他入獄14個月、緩期3年執行。

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據共同社報道顯示，東京地方法院12月23日宣布，因在靖國神社內被稱作“禦紋章付白幕”的帷幕上潑墨汁，中國籍作家胡大平被判處有期徒刑1年2個月、緩刑3年。對於上述指控，辯護方強調，胡大平是“以抗議靖國神社為目的，是(日本)憲法保障的行為”，故主張其無罪。判決書寫道，被告於8月19日下午持裝有墨汁的塑料瓶進入靖國神社，並在拜殿內將其潑灑，部分墨汁被潑灑到神社內被稱作“禦紋章付白幕”的帷幕上。

負責審理這一案件的審判長石田壽一在判決理由中指出，被告行為令作為神社重要物品的幕布相當範圍受到污損，嚴重侵害了財產權，即使出於表達自由也是不被允許的。辯方聽取判決後隨即提出上訴。另據日本最高法院網站介紹，根據日本法律，通常將不予緩期執行的刑罰稱為“實刑”，比如，在審判中判處1年徒刑，一旦確定，將立即執行1年徒刑，被告人必須在監獄服刑。但是，在刑期有緩期執行的情況下，即使判決確定，被告人也不會立即被送進監獄。

如果在判決宣告的緩期執行期間，被告人再次犯罪，將取消緩期執行，按規定執行。若緩期執行的人不再犯罪，並且在緩刑期間平安度過時，宣判的刑罰本身將失去效力，將來將不再執行該刑罰。此外，在緩期執行時，對於沒有前科者，可在判決3年以下的徒刑、監禁或者50萬日元以下的罰款時進行。緩期執行的同時，還將對其進行保護觀察，在緩期期間，接受相應指導。外國籍人士還可以在取得一定手續後選擇回國。這一案件的判決書並提到，被告胡大平闖入神社並進行潑墨的舉動，為當地造成了約34萬日元的損失。

靖國神社位於日本東京都千代田區，前身是東京招魂社，供奉着自明治維新時代以來為日本戰死的軍人及軍屬，其中包括大多數在日本侵華戰爭及太平洋戰爭中陣亡的日軍官兵。據《中國青年報》此前報道，胡大平系中國作協會員、安徽省銅陵市樅陽籍作家。報道稱，潑墨事件發生後，胡大平本人也曾在其博客《潑墨靖國神社作家胡大平從東京看守所發來的一封信(續)》中寫道，他被捕後一直在受審，身心備受折磨，期間還受到過日本右翼的多次騷擾，並堅稱自己無罪：“我現在比任何時候都想回國，我隻身‘抗日’究竟做錯了什麼？！”