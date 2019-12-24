中日韓首腦會議成都召開 焦點是...朝鮮

中日韓第八屆首腦會議12月24日在四川成都召開。中國總理李克強，日本首相安倍晉三，韓國總統文在寅共同出席。本次會議的焦點是不在現場的朝鮮。平壤最近不斷發射一些物體，導致東京和首爾試圖走出15個月來的緊張關係。

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據共同社報道，日中韓首腦確認就朝鮮無核化開展合作。安倍今天在聯合記者會上強調“為實現朝鮮的完全無核化，推動美朝磋商十分重要”。

中國總理李克強今天在記者會上強調北京反對任何對平壤動武之意。他就朝鮮半島問題表示，我們一致認為，通過對話和協商解決是唯一有效的方法。

韓聯社報道，韓國總統文在寅24日在成都表示，韓中日一致認為，韓半島的和平，符合三國共同利益，並就共同促進朝美早日重啟對話，推進半島無核化與和平進程取得實質性進展達成共識。

法新社報道，在朝鮮核武威脅前景不清晰的情況下，日韓兩國首腦試圖走出冰冷的緊張關係，在成都舉行15個月來的首次會面。東京和首爾對朝鮮核武威脅的擔憂可讓這兩國接近。平壤不顧聯合國的多項決議，最近連續在西海火箭發射基地進行了一系列實驗，發射了一些物體。

日本中國問題專家，大阪大學教授佐藤治子表示，中國作為地區大國，希望向世界展示自己的外交力量可讓日韓領導人坐到同一張桌子周圍。而且北京還可以通過此次峰會轉移關注中國內部問題的視線，特別是6個月來香港民主派的不斷抗爭運動。

日本首相安倍晉三周一在北京與中國國家主席習近平會面時表示，中日兩國對亞洲的和平穩定和繁榮都負有重大責任。