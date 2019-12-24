北大教授籲中共7常委帶頭申報財產:打鐵還需自身硬

北京大學教授鄭也夫12月22日在“縱覽中國”網發文呼籲中共最高領導階層的7名政治局常委，帶頭申報財產：“打鐵還需自身硬”。他並指出，執政黨自清門戶的反腐做法，將敗壞中國的司法系統。

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中央社報道：鄭也夫敦促中共中央7常委申報財產的文章指出，當下中共的反腐與其說是為了提升執政效能，不如說是為了向社會證明自身清白，但卻「遺憾無法實現」。

他直言，現行這種「執政黨自清門戶」的特異反腐路徑不但成本高昂、缺乏公正性，而且負作用巨大，「根本完不成反腐，還將敗壞中國的司法系統」。因此「是思考走上世界多國反腐大道的時候了」，也就是實施財產公示申報制度。

這篇文章表示，1988年，中國全國人大與政協「兩會」就已經有關於公務員財產申報的立法動議，但是30多年來進展甚微。

鄭也夫提出“社會與官僚系統的妥協方案”，一是科級以上官員在規定日期申報財產和受賄情況，此外是「請七常委帶頭公示財產」。他表示，打鐵先要自身硬。帶頭公示財產，是自證清白和垂範官場的好方式」。

中共中央政治局常務委員會是中共最高權力領導層，也是中國政府最高決策機構。目前7名常委依序是中共總書記和國家主席習近平、國務院總理李克強、全國人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中共中央書記處書記王滬寧、中紀委書記趙樂際，以及國務院副總理韓正。

鄭也夫教授此文發表在普林斯頓大學中國學社創辦的網刊「縱覽中國」上，題為“財產公示，請自常委始”。文章開篇表示，腐敗削弱政府效能，敗壞其聲譽，傷害其合法性。因而，世界上大多數政府都為腐敗大傷腦筋。篩選的結果是，誕生於歐洲的公務員財產申報-公示制度廣被四方。這制度公正，平和，低耗，無涉意識形態，非西方傳統國家也紛紛採納，遂傳遍一個世界。遺憾的是，在治理腐敗的道路選擇上，今日中國仍外在於這個世界。

鄭也夫去年因撰文促“中共體面淡出歷史舞台”引起轟動。