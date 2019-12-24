台商就反滲透法立法反映強烈 郭台銘：若月底通過將赴立院抗議

台灣鴻海科技集團創辦人郭台銘在周二表示，針對即將舉行的台灣總統大選他是“袖手而不旁觀，2024是旁觀而不袖手”。他還不忘告訴媒體稱，若民進黨執意在月底通過反滲透法，他將帶團到立法院集結，並說，“當初太陽花怎麼反服貿，他們就怎麼反對。”

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郭台銘在當晚出席民視台灣台《周玉蔻辣新聞節目》的專訪中發表了上述觀點。來自中央社的報道稱，由於郭台銘日前剛坦言後悔在此次總統大選中選擇退選，而對於2024是否會參選，台北市長柯文哲是否是他考慮因素的提問？郭台銘則回答稱，“這次總統大選他是袖手而不旁觀，2024是旁觀而不袖手”。對於參選機率是否超過50%，郭台銘指出，“這很難講，但超過99%也沒有用，可能會因為哪個因素就又翻過來。”另就其未來是否會獨自組黨的提問，郭台銘指出，他過去不組黨、現在不組黨、未來也不會組黨。至於是否會接收親民黨，他提出，言之過早。

此外，針對有消息指民進黨黨團擬在月底於台立法院通過“反滲透法”，郭台銘評價稱，他這輩子沒帶過任何人到立法院抗議，並指如果民進黨執意在月底通過“反滲透法”，他將帶團到立法院集結。他還補充說，“當初太陽花學運怎麼反對服貿，他們就怎麼反對，他可能沒有能力翻牆，就睡在那裡”。郭台銘稱，“反滲透法”比服貿嚴重10倍、20倍，沒有經過溝通怎麼可以通過。據悉，11月29日通過二讀的“反滲透法”草案明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違反者可處5年以下有期徒刑或新台幣500萬元以下罰金等。

同樣就這一爭議議題，中國大陸台商組織、全國台企聯會長李政宏周一批評“反滲透法”箝制言論自由，並呼籲台灣當局不要制訂讓台灣民主倒退30年的“惡法”。李政宏評價稱，“反滲透法”是定義不清、自由裁量權過大的法律，“是民主重大的倒退”。他還指出，“反滲透法”草案將中國大陸所有的社團、國企都定義為所謂的“滲透來源”，而台商實際上與這些“滲透來源”有所接觸並有千絲萬縷的關係，是否因此就失去了回台發表言論的自由？李政宏認為“這是一個很嚴重的問題”，他並指因為包括兩岸婚姻、兩岸密切交流、在中國大陸的台生、台師以及台資企業與大陸國企越來越多合作等情況都將受到影響。