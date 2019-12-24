因球迷再噓國歌 香港足總遭FIFA罰款超23萬港幣

國際足球聯合會（FIFA）紀律委員會在周二宣布，由於香港球迷11月在2022年世界盃預選賽亞洲區40強賽上再噓中國國歌，決定向香港足球總會罰款3萬瑞士法郎（約23.8萬港元）。

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11月14日和19日，香港男子足球代表隊坐鎮主場先後對陣巴林隊和柬埔寨隊，有主隊球迷在播放國歌時發出噓聲。而這一事件在過去數月來屢屢發生，與香港自今年夏天爆發的反修例抗議存在緊密聯繫，部分同是球迷的示威者在參加觀賽中以攜帶“反送中”標語，高呼口號，及演奏國歌時背對球場等方式抗議。不少激進分子還以樹中指等不雅方式表達情緒。對此，國際足聯紀律委員會以球迷違反比賽秩序及安全規則、在比賽活動期間傳遞不當訊息為由，向香港足總開出罰單。涉及罰款金額為3萬瑞士法郎，約合23.8萬港幣。

對於再度被國際足協罰款，香港足總主席貝鈞奇回應稱，我們已不止一次為違規球迷“買單”了。香港足總董事陳志康亦提出，不反對球迷表達訴求，但希望愛護香港隊的人要為自己的“愛隊”考慮一下。他稱，“由於不是初犯，未來如果再次被罰，罰款的金額將會不斷提高，最嚴重的甚至會被罰閉門作賽；相信沒人願意見到這個情況，希望大家認認真真去思考一下。”據了解，今年9月10日，本屆世預賽港足主場迎戰伊朗隊的比賽中，就有球迷噓國歌。10月，FIFA向香港足總罰款1.5萬瑞士法郎（約12萬港元）。

此外，國際足聯還最新向此前對香港球迷作出侮辱性手勢的巴林球員賽義德·巴克爾罰款3萬瑞士法郎。11月14日中國香港隊主場迎戰巴林隊的比賽後，巴克爾因對香港球迷做出“眯眼睛”的手勢而被裁定有種族歧視行為，他本人為此被禁賽10場，而3萬瑞士法郎的罰單為追加罰款。