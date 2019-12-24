特易購中國供應商：強迫外籍囚犯參與製造純屬捏造

近日，有英國媒體報道，英國連鎖超市巨頭特易購（Tesco）委託中國一間印刷廠製作的聖誕卡，被發現內有聲稱是來自上海青浦監獄外籍囚犯的求救信息，表示自己被強迫勞動。對此，涉事的中國印刷廠回應稱，有關指控並非事實，純屬捏造，並稱該公司從未與青浦監獄建立任何業務關係。

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英國《星期日泰晤士報》的相關報道稱，一名6歲的英國小女孩日前在從特易購一家商店購買的一盒聖誕卡中發現了一個來自中國的求助信息，一些自稱正在上海青浦監獄服刑的人寫道：“我們是上海青浦監獄的外國囚犯，被迫強制勞動。請幫助我們，通知人權組織並聯繫韓飛龍（Peter Humphrey）。”這一報道引起軒然大波，特易購隨後回應，該卡片涉及的中國供應商是浙江雲觀印刷公司（音譯，Zheijiang Yunguang Printing），已經立即暫停在這家工廠進行的生產工作，並展開調查。特易購稱，一旦發現其曾使用過監獄勞工，特易購將會把它從供應商名單上除名。

同樣就這一事件，中國外交部發言人耿爽在周一回答相關問題時談到，這是該文作者、英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）自己編造出來的一出鬧劇。他說，“我可以負責任地告訴你，經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。”此外，官媒央視在周二報道稱，涉及該事件的特易購供應商 - 浙江雲廣印業有限公司同樣否認相關內容，並指媒體的指控完全沒有事實根據。該公司總經理陸雲彪在央視的採訪中指出，這完全是捏造和誹謗。他承認這批聖誕卡片全程由中國人生產，但是稱：“我既沒有青浦監獄的聯繫方式，也沒有他們的地址。我們從未與青浦監獄建立任何業務關係。”

據了解，就這一事件，特易購的發言人胡珀（Dan Hooper）周二在回饋美國之音質詢的電子郵件中說，他們對此表示震驚，並已就此展開調查。他說：“我們已經告訴了這家供應商有關決定，並將在本星期繼續跟他們開會。在調查期間我們已經撤回了所有這些卡片。”與此同時，央視報導指，該公司在回應質詢時則重申，其擁有非常完善的審核系統，並稱上個月才完成對供應商的獨立審核，無證據表明違反禁用監獄勞工的規定。法新社周一報道稱，韓飛龍向查詢置評的記者稱，“中國政府對所有外界提出的侵犯人權指控，都以這種方式回應。”他說，“這確實完全是在預料之中，因為任何這類問題浮現時，他們對世界都是以謊言回應。”