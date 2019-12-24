特朗普：將舉行儀式與習近平簽署貿易協議

美國總統特朗普在周二表示, 他會與中國國家主席習近平, 共同簽署美中兩國本月宣布達成的第一階段貿易協議，並將為此舉行簽署儀式。他說，美中第一階段的協議“已經達成”了。

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特朗普當天在海湖莊園通過視頻對話向美軍官兵加以節日問候後，有記者問他是不是會與習近平舉行儀式簽署美中貿易協議，就這一問題，他回答稱，“我們將舉行一個簽署儀式，是這樣的”。特朗普說，“當我們（他與習近平）最終聚在一起時，將促使協議簽署的更快，我們希望儘快將其付諸現實”。他還重申，美中兩國日前宣布達成的第一階段貿易協議已經完成，正在進行翻譯工作。值得一提的是，此前依據包括美國貿易代表萊特希澤等美方官員透露的消息指，美中第一階段貿易協議將由雙方部長級官員簽署，並非兩國領導人出面直接參與。白宮首席經濟顧問庫德洛也曾指出，該協議將由主持談判的美國貿易代表萊特希澤和中國副總理劉鶴簽署。

事實上，特朗普近日已多次提出, 美國將會在很短期內, 與中國簽署第一階段貿易協議。他還曾於上周五, 與習近平進行通話，並談及有關美中兩國貿易協議的事宜。路透社報道指出，自雙方宣布達成協議以來，美中各自就協議內容的公布程度和具體細節存在差異，美方有關協議內容的介紹多涉及具體數字，如中國承諾未來2年增購2000億美元的美國商品和服務等，中方的介紹則更凸顯協議所達成的諸如美方同意分階段取消對中國貨物額外加征的關稅等趨勢性內容。就這一問題，中國商務部發言人高峰曾於12月19日的記者會上指出，協議正式簽署後，（具體協議）內容將對外公布。