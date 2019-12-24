紐時：為制衡中俄 美軍全球再部署或從撤出西非開始

《紐約時報》在周二報道稱，美國五角大廈正考慮減少派駐西非地區的部隊。美國國防部甚至被指考慮從西非地區撤軍，以作為美軍全球重新部署的“第一步”。

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報道指出，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）正在研究美軍全球重新部署計畫，強調降低對反恐行動的聚焦，而更加凸顯制衡中國和俄羅斯的意願。這一消息指出，但美國防部將不會在明年1月前就能作出相關決定。美國總統特朗普自參選起就一再承諾要停止，美方在中東“無窮無盡的戰爭”，他已下令大幅裁減派駐敘利亞的美軍。有消息指，他同樣計畫大幅減少美國在阿富汗的駐軍。據了解，自2001年阿富汗戰爭爆發以來，這場被稱為美國史上“最長戰爭”的對抗仍在繼續，儘管特朗普政府曾在今年幾近促成與阿富汗反政府武裝塔利班的談判，但最終雙方間就達成停火協議的溝通仍處停滯狀態。目前，美國在阿富汗駐有約13000人的部隊。

與此同時，美國派駐非洲的部隊約在6000至7000人之間，主要駐守於西非地區，但也駐紮在東非索馬里等國家。這些外派的美國士兵負責在當地參與反恐合作、培訓政府武裝及打擊海盜等任務。該報道並介紹稱，美國最近斥資1億1000萬美元在位於非洲中西部的尼日爾建造了一座無人機基地。分析人士指出，如若美軍從西非撤離，也將結束美方對法國在馬里、尼日爾和布吉納法索等撒哈拉國家進行反恐行動的軍事支援。而這則是作為其北約盟友的法國極為看重的外交和反恐政策之一。法國總統馬克龍在近期曾多次呼籲，北約盟國更多參與在非洲薩赫勒地區的反恐行動。他並強調國際恐怖主義是北約面臨的首要敵人，而非中俄。

此外，為了調解法軍外派西非與當地民眾的關係，馬克龍還在12月20至22日展開了對尼日爾和科特迪瓦的訪問。他在訪問期間，高調宣布將改革西非法郎，並提出要加強法國在非洲的軍事存在。馬克龍此行意在重塑法國與西非國家的關係，改善法國在當地前“殖民主義者”的形象，並爭取民眾更多支持法軍的反恐行動。分析認為，如若美國減少或從西非撤軍，這將無疑增加對法國政府和軍方的負擔，也會對當地的反恐局勢產生不可忽視的影響。事實上，就此次披露出美國國防部的這一戰略調整，美國國防部長埃斯珀於近日表示，美軍在中東等地區的反恐行動不會影響對印太地區的聚焦。他說，“我們有一項國家國防戰略，闡明我們正處在一個大國競爭的時代，我們的主要挑戰是中國和俄羅斯。”