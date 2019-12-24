美總統國安顧問再次要求英國不要採用華為5G設備

美國總統國家安全顧問羅伯特·奧布里安（Robert O’Brien）近日向英國發出警告，並指如若允許中國的華為公司參與英國的5G通訊網絡建設，將會對英國的秘密情報機構構成威脅。

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奧布里安在周二接受英國《金融時報》採訪時表示，華為將會盜取大量的（英方）國家機密，並指“ 他們將竊取所有國家機密，不管是英國的核機密還是來自軍情六處或軍情五處的機密，”他還說，“英國人把華為的問題看成某種商業決定，這讓我們有點震驚。5G是一項關乎國家安全的決策。”美國政府在近期以來一直着力於勸說其歐洲盟友不要使用華為5G設備，並強調該公司的設備特別是在5G網絡發展的參與可被中國政府用於刺探情報。儘管中國官方和華為自身曾多次對美方的這一指控加以否認，但美方官員還是不忘向多國警告，一旦採用華為5G設備將影響與美國作為盟國之間的情報合作。

奧布里安在採訪中指出，歐洲、日本、新西蘭和澳大利亞的人們都開始理解美國就華為問題提出的關切。美國總統特朗普在今年5月簽署了一項緊急狀態行政令，禁止美國企業使用對國家安全構成風險的企業所生產的電信設備。由他領導的美國政府還在當月把華為列入實施貿易限制的實體清單中，稱這是出於國家安全考慮。值得一提的是，作為五眼聯盟情報合作成員國的一員，與澳大利亞和新西蘭相比，英國在是否採用華為5G設備的問題上態度則更為搖擺不定。同樣在歐洲，法國政府表示不會刻意對一個電訊供應商加以限制，意大利議會國家安全委員會（Copasir）近日則向意政府建議，應排除華為與中興設備，而是否使用華為5G設備也在德國政壇內加劇了執政聯盟的分歧，至今仍未有定論出現。

同樣就這一話題，美國白宮在周一發布的一份聲明中宣布，特朗普任命羅伯特•布萊爾（Robert Blair）為負責國際電信政策的特別代表，在白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)領導下負責政府的5G事務。布萊爾是白宮幕僚長的高級顧問，他曾無視眾議院發出的關於特朗普彈劾調查的傳票。此外，另在特朗普最新簽署的《2020財年國防授權法》中，該法律被指為美國商務部將華為從實體清單中移除製造了多個障礙。其還明確禁止美國防單位使用軍費預算購買如華為公司的產品與服務，以確保美軍的網絡設施採購供應鏈的安全。

華為創始人任正非在近日接受採訪時談道，已經做好了美國永遠不撤銷實體清單的心理準備。但他再次強調，如果美國公司願意賣給華為零部件，華為會盡量想辦法在系統中使用。華為“不會狹隘地走自主創新、自力更生的道路，不會退縮到中國市場做一個‘門檻猴’。”而對於更長期的遠景，任正非依然保持了一份憂慮。他說：“我不擔心華為在美國打擊下能否活下來，而是擔心三、五年以後華為能不能持續領先。如果我們想繼續領先，想想有多大困難，可能我們真正連喝咖啡的時間都沒有了。”不過，他也不忘提出，“由於實體清單的制裁，激活了整個組織，員工增加了奮進的努力，他們知道不努力的結果就是死亡。”

相關報道指出，實體清單一事爆發後，華為藉此時機，在研發體系裁減了48%的部門，關閉了46%不必要的研究，據稱這是為了把那些節省下來的工程師們轉移到主航道的產品領域去，提升了主航道產品的研發能力。任正非還介紹稱，他預計，華為2020年會增長10%左右，也許還會好一些。他告訴《洛杉磯時報》的記者稱，“我們對2020年沒有太大擔心，我們認為還會有一定規模的發展。”