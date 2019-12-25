中國禁慶聖誕 黨員幹部要帶頭 教徒更被要求堅持宗教中國化

中國加強禁止市民慶祝聖誕節，從過往的社交平台引導輿情不過「洋節」，到今年有不少地方政府發出禁令，包括嚴禁市民在平安夜和聖誕日「佔道狂歡」、學生不許唱聖詩或到教堂扮演「小天使」；此外，天主教和基督教界更成了新的針對目標，宗教事務局向他們發出的聖誕賀信，只「希望」教徒繼續緊密團結在以國家主席習近平為核心的中共中央周圍，及繼續堅持宗教中國化方向。

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宗教事務局昨(24日)天發出的聖誕賀信，通篇只有第一句提及聖誕節和最後一句的節日快樂外，通篇都是談政治，指天主教和基督教在過去一年緊密團結在習近平的黨中央周圍，未來一年亦應繼續，指2020年是中國全面建成小康社會和十三五規畫的收官之年，希望天主教、基督教界的朋友們繼續深入學習習近平思想、緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍、堅持宗教中國化方向，以及積極踐行社會主義核心價值觀，為實現中國夢貢獻力量。

地方方面，打壓聖誕節活動的通告在上星期已陸續發出。當中，湖南衡陽市政府上周三（18日）發出通告，嚴禁市民在平安夜、聖誕節期間「佔道狂歡」，「對佔道狂歡、阻礙行人車輛通行、妨礙社會管理秩序的人員，由公安機關、城管部門予以勸阻，不聽勸阻執意佔道的由公安機關依法予以強行帶離」。中共的黨員幹部更應「帶頭」不過『洋節』。」

貴州畢節市黔西縣教育科技局23日向學校發出通知，表示根據省市宗教局通知和縣的會議精神，禁止學生賀聖誕，包括禁止學生到各間教堂扮演「小天使」和參加聖樂分享、唱讚美詩等宗教活動。通知更要求學生勸阻家長參與聖誕節和平安夜活動。有關通知還附有「學習材料」，把聖誕與八國聯軍的火燒圓明園事件相比，指24至26日是「西方人過的洋節，恰恰是中國人恥辱、失敗的三天」，循此要求各級各類學校加強愛國主義教育，不能忘記這三天的「國恥」。

此外，雲南、湖北、河北及廣西等地亦有類似禁止舉辦賀聖誕活動的通知，例如河北廊坊日前發出禁令，禁止商販使用聖誕裝飾。另外，網上也有一分指是由河南安陽北關區委網信辦於昨(24日)天發布的通知，要求各縣市區所轄區域媒體，一律不得在微信新聞客戶端、朋友圈微博、論壇等各媒介平台發布關於情人節、萬聖節、聖誕節等西方節日的消息，禁止發布商家利用各媒體平台慶祝西方節日為由的活動。

不過，北京不少獲官方認可的天主教及基督教會仍有舉行聖誕崇拜活動。有家庭教會長老表示，未有聽聞市內其他教會被禁止慶祝聖誕，相信要求禁止過聖誕節只是個別地方政府的決定。

習近平掌權後，聖誕節開始成為禁忌，在2017年，中國社交網站熱議應否「拒絶」過聖誕節，部分小學更要求學生聯署不過洋節；翌年，中國多地發布禁令，禁止商販使用聖誕裝飾，而不少學校亦禁止學生在社交媒體上討論聖誕節。另有日本媒體引述外交人士披露，禁過聖誕節是中國強化「警惕外國文化滲透，提高自主文化傳統」舉措之一。