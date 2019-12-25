中美第一階段經貿協議 中方稱正展開後續工作

針對備受關注的中美第一階段經貿協議簽署問題，中國外交部發言人耿爽周三表示，目前雙方經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作保持密切溝通。

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中美兩國自月初達成第一階段貿易協議後一直沒有確定簽署日期和地點。美國總統特朗普周二表示，他和中國國家主席習近平將舉行儀式，共同簽署本月宣布達成的中美第一階段貿易協議。 特朗普並說雙方期望儘快完成簽署，協議目前只欠翻譯部分。

中國外交部發言人耿爽周三就此表示，中美兩國元首上星期通電話期間談及首階段貿易協議的問題，雙方經貿團隊正就協議簽署具體安排等後續工作，保持密切溝通，但他沒有透露詳情。

另外，中國商務部稱，會在正式簽署後才公開協議內容。美國貿易代表萊特希澤日前預期，中美將會在下月第一個星期在華盛頓簽署首階段貿易協議文本。由兩國部長級官員進行，兩國元首不會參與。

中美兩國達成首階段貿易協議，中方向美方再進口大豆是其中一個關鍵。有報道引述數據顯示，中國釋出善意, 11月購買了256萬噸美國大豆，數量達到20個月來最高水平，較10月增加超過一倍。對比去年同期，中國幾乎沒有進口美國大豆。

另據路透社消息，中國外交部網站刊登周三還刊出耿爽在例行記者會上的講話新聞稿並稱，目前中俄兩國相關部門正密切溝通，加緊制定中俄科技創新年重點任務清單、實施方案等事宜。 2020-2021年將舉辦俄中科技創新年。耿爽稱，俄羅斯在基礎研究和原始創新方面獨具優勢，中國在信息通信、衛星導航、無人機、超級計算機等方面逐步走向世界前列。 “兩國可以取長補短，彼此借力，共同提高技術能力和國際競爭力。”耿爽稱，“近年來，中俄雙方在示範快堆、遠程寬體客機等高技術領域的合作取得豐碩成果，未來在信息通信技術、人工智能、物聯網等領域的研發合作也潛力巨大。”