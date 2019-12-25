等待中美貿易協定鞏固韓日 習近平明年訪韓

和美國的貿易關係不確定仍存在，中國尋求與鄰國發展更緊密關係。中日韓領導人會議框架之下韓國總統文在寅訪華結束後，韓總統府表示“幾乎可以肯定明年上半年習近平將訪韓國”。

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中國總理李克強在12月24日與日本首相安倍晉三會面之際表示，北京有意願強化與日本在第三國市場上的經濟合作，願意繼續對日本開放服務業。韓聯社報道稱，在周一的另外一場會談上，李克強對韓國總統文在寅表示，中國將致力於聯通中，韓，歐洲的鐵路交通。這些信號被認為是中美等待發布“第一階段貿易協定”之際，中方尋求與鄰國發展更緊密關係的新舉措。在中日韓合作未來十年展望中，三國確認繼續推進提升合作水平，維護持久和平安全，尋求開放共贏合作，推進科技與金融合作，促進物流互聯基建合作，發展循環經濟，發揚東亞文化，通過“中日韓+X”形式合作惠及別國。

上周五，美國總統特朗普表示“與習近平對解決貿易爭端進行了非常好的對話”，據路透社12月24日報道，這一特朗普本周二宣布的“達成了，只是文字還沒全部翻譯完”，但“的確會在聚首之際舉行簽署儀式”的“第一階段”協議的細節仍未出爐，中美雙方對協商進展情況說法有差異，近期又有美國對香港民主運動的支持表述，以及譴責新疆穆斯林在教育營，中美關係並非平順。

12月24日，李克強強調了面對不穩定不確定因素增多，保護主義單邊主義蔓延之際，中國與日韓兩國貿易紐帶的重要性，表示中國與日韓之間的大量貿易往來得益於對地區穩定以及和平的聯合保護，在本周二舉行了起草準備多年的自貿協定FTA的相關會談：三國之間貿易額在2018年超過7200億美元，相互間投資額近120億美元，三國領導人均表示，將加速協商，致力於打造無歧視，透明可預測的，穩定自由公正的投資環境。除中日韓三國自貿協定外，區域全面經濟夥伴關係協定RCEP將力圖明年達成，一旦達成，將涵蓋世界GDP的30%，以及半數的全球人口。但印度已於11月宣布拒絕加入，本次中日韓聯合聲明也並未提及印度。日本外務省發言人大鷹正人周二表示，“能夠完結區域全面經濟夥伴關係協定之時，中日韓自貿協定的協商將會變得更加活躍”。

12月24日，韓聯社報道稱青瓦台一名代表人士透露“幾乎可以肯定習近平將在明年上半年訪韓...雖然幾乎可以肯定，但像此類型的會面一定需要最終確認的”。如果成行，這將會是文在寅2017年任韓國總統以來首次迎接習近平，韓聯社評價稱，“可視為兩國關係改善的一個象徵”。自首爾決定部署薩德防禦系統之後，雙方關係曾經酸化。本次文在寅訪華期間，習近平也呼籲其通過適當方式解決薩德問題。

