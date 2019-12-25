聖誕平安夜不平安：汽油彈催淚彈再現香港街頭 警帶走半百市民 2人逃避時墮樓

少年墮下前，警方用燈照射，但未見有人上樓救援，未幾，即見少年從紅圈處墮下

已平息約一個月的大型警民衝突，昨在平安夜重現並延續至聖誕日清晨。衝突中，警方衝入多個商場進行拘捕，並在尖沙咀旺區發放多枚催淚彈，又動用水炮車驅散人群；抗爭者則以傘陣抵抗和還以汽油彈。衝突造成至少25人受傷，其中一人嚴重，當中包括兩名逃避警方追捕而墮樓的青年。

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活動中，有五十多名因為銅鑼灣的百貨公司關門而改道往中環，他們沿途高叫「五大要求 缺一不可」等反修例口號，而警方則沿途觀察。當黑衣人行至金鐘前的警察總部附近時，防暴警察突然衝下警車截查，擾攘一輪後，把他們押往警總，部分人其後於早上被帶往北角警署拘查。截至今(25日)天中午，有關人士仍未獲釋，未知有多少人被拘捕。

聖誕日早上的平靜，可能在下午有所改變，因為網民在今、明兩日發起「SUCK the Christmas」，目標由商場轉到商店街，呼籲支持者今天到六條街道參與「聖誕變裝遊行」，包括港島的中環蘭桂坊、灣仔利東街及銅鑼灣東角道；九龍區的尖沙咀廣東道和旺角西洋菜街；以及新界的沙田擔桿莆街。

昨(24日)晚7時起已開始有物穿黑衣、戴口罩的人士響應網上「塞爆商場」的呼籲，在港九五個大型商場遊走，並高叫口號，便衣警員在場戒備。其間有商場店鋪遭示威者破壞，防暴警員介入，商戶隨即關門停止營業。衝突期間，防暴警至少在兩個商場使用胡椒噴霧，並舉槍指向商場中的市民。

在尖沙咀海港城，有約百名黑衣人在商場示威，其後示威者發現懷疑便衣警員，衝突間被噴胡椒噴霧和伸縮警棍擊打，防暴警察隨即奉召到場，以武力驅散人群，其間一度舉槍指向市民。而在旺角朗豪坊，有防暴警進入商場4樓中庭後，與示威者對峙，其間多次使用胡椒噴霧，有市民被搜身及制服在地。警方撤出中庭時，一度在室內向人群舉起防暴槍。

在元朗「形.點」商場，有人破獲食肆，警員上前截查兩名男子時，其中一人突然逃跑，碰上另一批警員，警方表示，當警員嘗試在二樓攔截該名19歲逃跑男子時，反被他推跌，並跨過商場玻璃圍欄，一躍而下，倒卧一樓地面，須送院救治。網上片段所見，地上並無血跡。警方其後以涉嫌襲警拘捕送院青年。

街頭再現激烈衝突少年在警方追截後墮樓

部分被趕離商場的示威者走上街頭，在尖沙咀和旺角一帶的彌敦道與警方對峙，示威者堵路、在地下鐵路站出口燃燒物品以及向警車和警署投擲汽油彈，又破壞關閉凍結支持抗爭人士的「星火同盟」賬戶的滙豐銀行九龍總行；警方出動過百名防暴警，發射多輪催淚彈和橡膠子彈，又使用水炮車和裝甲車驅趕人群，並在內街追逐和制服數人，其間，警方衝入一間有存放救援物資的餐廳時，一名逃避警方追截的青年墮樓受傷。

墮樓事件發生在今晨二時許，警方在追趕示威者時衝入旺角砵蘭街與長沙街交界的一間餐廳，表示懷疑內里有疑犯躲藏，一名員工試圖阻止警員進入時被粗暴地按在地下後被帶走拘捕。搜查期間，一名少年從樓高三層的餐廳天台上墮下，目擊者稱，少年雙手一度抓住大廈外牆，但不久便跌落下方的休憩公園，跌落公園花槽受傷，送院救治時，需要固定頭部和戴上氧氣罩。根據醫院管理局公布的資料推斷，傷者在伊利沙伯醫院就醫，情況一度嚴重，政府其後指他情況平穩。而這名16歲姓冼的少年在醫院接受救治時，曾大叫不想「被消失」，他母親在旁安慰。

警方表示，經初步調查，相信事件「無可疑」，案件列作有人從高處墮下處理。但有網民質疑警方說法，奇怪警方為何不把少年拉回天台；而網上亦有片段顯示，當時有大量防暴警駐守長沙街，而涉事大廈天台外牆有懷疑照明燈的閃光，一個人形黑影抓着平台邊緣，未幾便墮下邊上的花槽，但片段未能顯示有沒有警員在天台。一名義務急救員更指出，曾有急救員衝往現場救援，但被在場警員阻止進入，並遭噴射胡椒噴霧。

警方其後在餐廳搜走大批醫療用品、雨傘及防毒面具等物品。而獲悉少年墮樓而不滿的約百名市民，曾圍在餐廳附近，其後亦在警方收隊後，於清晨五時半左右散去。

事件中，至少有三名記者受傷，其中一人為《星島日報》記者，他頭部被胡椒球彈擊中流血。