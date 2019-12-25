聖誕節港警民衝突 林鄭月娥譴責暴徒掃遊客興

12月24日至25日，民主派運動人士和香港警方之間再爆發衝突，特首林鄭月娥在25日對“自私的暴徒”進行譴責。

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林鄭月娥12月25日在其臉書上發文道：“平安夜，人人都希望歡度佳節，可惜，暴徒又四齣破壞，市民大感無奈，在港過節的遊客更感掃興。暴徒的惡行令今年的聖誕佳節未能普天同慶，也令本來稍微轉好的市道蒙上陰影。自私的暴徒在節日期間漫無目的地進行破壞，完全罔顧其他人的權利和自由，特區政府必定全力遏止暴力，令所有違法的人面對應得的後果，務求回復社會秩序，讓市民可以正常生活，遊客亦繼續可以來香港這個好客之都”。

法新社派駐香港記者25日表示，旺角一帶本就在過去6個月成為警民衝突常見地帶，這兩天又出現在“人群把警察當作目標對象之後，警察還擊以催淚彈驅散人群”的事件，法新社引述當地電視播出畫面信息稱“胡椒粉也在兩個購物中心的衝突當中被當成衝突工具使用，一些年輕示威者被警察逮捕，部分警察身着便衣在人群中行動”。但無論如何，周三的衝突比前一日程度要輕。

目前已有活動人士提交申請在元旦當天再次進行和平大遊行。一個月以來已經減輕的衝突在聖誕節和新年期間又因網絡號召在大型購物商場所在地發動示威而再起，這個基督教徒眾多的城市已因社會運動而感受到旅遊，金融與經濟的大震蕩，加上中美貿易戰，今年7-9月香港經濟季度性縮水3.2%，GDP連續第二季收縮，已達衰落的技術性臨界值。

