香港警方凌晨再次大規模截查

香港在聖誕節期間持續有“反送中”人士在各區商場和街道聚集示威。

香港在平安夜和周三的聖誕節期間，持續有“反送中”人士在各區商場和街道聚集示威，並與防暴警察爆發衝突。警方到凌晨再次在旺角進行大規模截查。香港特區行政長官林鄭月娥在臉書貼文稱，平安夜“暴徒”四齣破壞，市民大感無奈，在港過節的遊客更感掃興。 另外，香港觀察指控港警暴力升級，特區政府反駁“完全與事實不符”。

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據香港媒體報道，香港警方周四凌晨再次在旺角進行大規模截查，凌晨近1時，大批防暴警察在旺角中心對開的快富街，截查數十人市民，主要是年輕人，等候搜查要舉起雙手跪和蹲在地上貼近牆身，期間不準傳媒走近，部分人被拘捕，他們反手被索帶綁起雙手。同一時間，一批防暴警察突然走上旺角道的行人天橋，並在天橋上向地下舉起藍旗警告，要求在街上聚集的幾十人離開，又舉起胡椒球槍，指向路面上的行人。

香港特區行政長官林鄭月娥周三在臉書貼文，聲稱平安夜人人都希望歡度佳節，“可惜（反送中）暴徒又四齣破壞，市民大感無奈，在港過節的遊客更感掃興”。

她表示，“暴徒的惡行使今年的聖誕佳節未能普天同慶，也使本來稍為轉好的市道蒙上陰影”。林鄭月娥說：“自私的暴徒在節日期間漫無目的地進行破壞，完全罔顧其他人的權利和自由，特區政府必定全力遏止暴力，令所有違法的人面對應得的後果，務求回復社會秩序，讓市民可以正常生活，遊客也繼續可以來香港這個好客之都。”

另據報道，英國人權組織“香港觀察”此前發表聲明，對香港警察在聖誕前夕向“和平購物人士及示威者”使用粗暴武力，感到震驚，批評警方違反國際規則，對準人們的頭部射橡膠子膠，並向大致和平的人群發射催淚彈及水炮。聲明稱這是香港人權危機升級的另一例子。對此，香港特區政府周三強烈反駁，指這說法是錯誤指控和捏造，完全與事實不符。

港府表示，警方一直採取嚴謹而剋制的態度，只用了最低武力應對聖誕前夕暴力示威者公然的違法行為。發言人說，這些違法行為毫無疑問大大影響了公眾和平與安全。