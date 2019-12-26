“山東艦”通過台海 美國防部表示“知悉”

對於中國首艘自製航空母艦“山東艦”通過台灣海峽，美國國防部周四對此行動表示“知悉”，而台灣國防部表示，運用監偵系統，全程掌握監控，確保國家安全。中國國防部發言人表示，中國發展和改進武器裝備“不針對任何國家和特定目標，不對任何國家和地區構成威脅。

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《中央社》消息，美國國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）在回覆中央社郵件時表示，知道中國軍隊航艦通過台灣海峽的行動。但對於美軍掌握的細節、是否回應，他則不願進一步說明。

台灣的國防部周四下午發布新聞稿表示，“山東艦”伴隨護衛艦，周四由南向北航經台灣海峽北駛。台灣軍方運用聯合監偵系統，全程掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定。

據台灣國防部的公開訊息，自2017年1月以來，中國軍隊航空母艦共有6次穿越台灣海峽，其中山東艦於今年11月由北向南航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦在後尾隨，周四再次由南向北航經台海。

中國國防部發言人吳謙周四針對首艘自製航空母艦山東艦正式服役說，未來山東艦將按計畫繼續開展試驗工作和編隊訓練，形成“編隊體系作戰能力”，並依形勢需要綜合考慮如何部署。

中國國防部周四下午舉行例行記者會，17日正式服役的山東艦成為現場提問焦點。吳謙表示，山東艦目前運行狀況“一切順利”，未來將按計畫繼續開展試驗工作和編隊訓練，透過訓練形成“編隊體系作戰能力”，將根據形勢任務需要，綜合考慮山東艦的部署和使用。

他並表示，中國發展和改進武器裝備“不針對任何國家和特定目標，不對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平穩定與繁榮”。