中日韓領袖車隊驚傳遭遇摩托車直闖

中國總理李克強，日本首相安倍晉三，韓國總統文在寅24日在成都參訪杜甫草堂。

港台媒體報道，中日韓三國峰會12月24日成都登場之際，一輛高速行駛的摩托車突然衝著領袖車隊疾駛而來，差點釀成大禍。中國的保安能力也由此引起外間質疑。

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綜合香港01，蘋果日報等媒體，周二，載有三國領導人的一輛輛車在成都街頭行駛時，一輛摩托車疾駛而來，穿越車隊，差點與車隊內的車輛相撞。

周三在中國網絡廣泛流傳的一段視頻顯示，載有三國領導人的黑頭車隊逐一穿越十字路口時，一輛摩托車高速穿過十字路口並未停留，街頭兩邊雖部署大量警察，也未能攔住這輛高速穿越的摩托車，更未能抓到肇事者。

載有中國總理李克強、韓國總統文在寅，以及日本首相安倍晉三的車隊，當時正駛向杜甫草堂參訪。

據報道，事後經過排查，傳摩托車手為西南財經大學的摩洛哥留學生，周三已被警方帶走。

報道稱，這一險些釀成重大事故的事件令當局震動。

三國領袖當日參訪了杜甫草堂，成都是三國時代蜀國所在，安倍晉三在參訪時特別表示，日中韓三國並非魏蜀吳，不是相爭關係，他說，“希望三國可以與國際社會一同合作發展”。

安倍雖然希望建立“新三國時代”，但亦提醒中方，東海局勢不穩定，日中雙邊關係難有真正改善。