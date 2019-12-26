台選舉在即 航母山東艦再駛入海峽

台灣12月26日消息稱山東號航空母艦在護衛艦伴隨下，當天由南向北航行，經台灣海峽北駛。中央社引述台國防部消息，山東艦今年兩次入台灣海峽，北京方面2017年以來總共派航母6次通過台灣海峽。

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距離台灣大選衝刺還有16天（2020年1月11日投票），台灣政府表示運用聯合情報檢測偵察系統，全程掌握監控與處理，讓台灣人放心。法新社引述台總統府消息稱，中國對跨海峽及地區穩定與福祉有國際義務。

山東艦是中國第一艘自製國產航母，12月17日正式服役。另一個“中國第一艘”則是從烏克蘭購入的蘇聯時期瓦良格號基礎上建造的遼寧號。遼寧號近年曾多次駛入台灣海峽，最近一次是今年6月。美國海軍船艦的“航行自由任務”定期在台灣海峽展開，加拿大與法國船艦今年也進入過該區域。雖然美國等其他國家將此視為國際區域，但北京方面將任何駛入的船隻都視為對其領土完整的挑戰。

11月，北京確認遣送新艦跨越海峽進行常規訓練，引發了美國關注。台灣外交部長吳釗燮當時指責北京方面干預台灣大選，稱投票者不接受恐嚇；26日台外交部發推特聲明，“類似的軍事威脅只會強化台灣捍衛自身的決心，堅定台灣維護地區和平穩定的意志”。

26日，中國國防部發言人吳謙透露山東艦今後將朝着編隊體系作戰能力邁進，“根據形勢任務需要，考慮山東艦部署與使用”，其他航母的擴充可能性則“要根據國家安全需要和裝備技術發展”進行綜合考慮。