機構預警世界經濟增長正緩慢熄火

經合組織預期世界經濟增速明年降至11年以來新低點，中美貿易戰停戰也無法挽救世界經濟“窒息大趨勢”。

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12月26日經濟合作與發展組織首席經濟學家洛朗斯-布恩發出預警，2020年世界經濟增速最多將以2.9%封頂，這將是2009年世界經濟衰退之後的最低值，“全球進入了令人焦慮的時代”。國際貨幣基金組織則預計，明年將有小幅上升空間，可達到3.4%，但其首席經濟學家基塔-哥皮娜特認為，可能性“非常渺小”。

明年世界經濟增速節奏如何，主要影響因素逃不過中美之間的貿易戰走向。12月，兩國確定從一波接一波的關稅加征大戰當中脫手，等待第一階段協議的發布。這將在短期內無法幫助特朗普擺脫其對中國經濟的怨憤：中國技術能力繼續上揚。不僅對中國，特朗普以“保衛美國經濟健康”為由，也對歐洲等美國的傳統盟友“開戰”，而歐洲內部由因英國脫歐而意見分化，世界多邊主義面臨的風險重重。然而就算中美貿易戰休戰，氣候變化，數字經濟發展，工作崗位大量喪失，全球26位超級富豪在2018年手握世界半數最貧窮者的所有資產等貧富分化加大導致的階級怒火，也讓明年甚至多年之後的情況不容樂觀，法新社綜合認為，這將會是“世界經濟的緩慢窒息”。

國際金融在多年的各央行寬鬆政策之後也面臨震蕩，負利率不斷湧現，銀行盈利不斷被壓縮，私人債務膨脹。曾經預言美國金融系統崩潰的著名投資家斯蒂夫-艾斯曼認為，“世界將不會出現雷曼兄弟2008年破產而導致的系統性危機，但世界經濟會大概率進入增長疲弱期，或者一種民眾損失，經濟放緩的明顯衰退時代”。宏觀經濟學研究人士，安聯首席經濟學家盧多維克-蘇布朗則認為，“世界經濟將進入增速的煉獄”，但觸發下一次系統性危機的“將不會再是金融，而是外源性的因素，例如對個人信息管理的大衝擊，或者與氣候變化相關”。