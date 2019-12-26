美媒披露華為享有中國政府巨額補貼

華為創始人任正非今年曾表示，華為沒有依賴國家援助，但美媒披露，華為拓展國際版圖20年以來，一直受惠與中國政府扶植特定產業的政策。其享有的巨額政府補貼，使其在國際市場上的價格優勢高達30%。

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中國政府補貼並扶植特定企業，是中美貿易戰的重要爭端之一。取消政府補貼，已列入中美貿易戰後續階段的談判計畫。華為一直聲稱沒有依賴政府補貼，華爾街日報25日發表文章估算，華為拓展海外版圖依賴，獲得的政府各項補貼資助高達750億美元。

華爾街日報報道指出，這筆巨大的政府補貼，其中大約460億美元來自國家銀行的信貸， 2008年至2018年，中國政府以獎勵措施培育科技業、華為這段期間獲得多達250億美元的減免稅優惠。此外，華為還享有16億美元補助金、20億美元購地優惠等援助方案。

華爾街日報報道，國家補貼科技產業並非只有中國。但分析指出，中國政府向華為提供的支援確實遠遠多於華為競爭對手。2014年至2018年，華為拿到的官方補助金是芬蘭諾基亞同期公布的17倍，但華為公司在年度報告中公布的政府補貼2008年以後只拿到16億美元。

華爾街日報的這篇報道說，華為1998年後從國家銀行獲得的貸款估計為160億美元，中國開發銀行和進出口銀行過去二十年中給華為提供了300多億美元的授信額度，並為華為公司的發展中國家客戶提供大約利息為3%的優惠貸款，以利於華為開展國際競爭。

華爾街日報』，華為在發展過程中並享有土地的優惠。2014到2018年這四年中，華為參加土地拍賣在廣東東莞地區拿到了十多塊國有土地，價格只有東莞類似區域價格的10%到50%，華為為此節省了20億美元。