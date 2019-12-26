美立法防範北京言無信 中國譴責阻礙中企發展

中國政府周四譴責美國2020財年國防授權法案，認為當中內容將阻礙中國企業的發展，並威脅華盛頓採取報復措施。

廣告 繼續瀏覽後續

美國2020財年國防授權法案會議報告里，“中國”被提及超過200次。這一法案已經得到通過。兩黨兩院的共識是：通過新的措施，要求政府報告中國不良行為，在此基礎上捍衛美國利益，在中國政府食言情況下加以懲罰。立法者們增添的內容包括：制裁生產芬太尼或其前身藥品的中國公司，制裁幫助將違禁物品出口到美國的中國公司等。習近平曾至少兩次承諾解決芬太尼致死等問題，但議會似乎不再信任。參議員當中有表示，中國食言和掠奪性經濟行為令美方持懷疑態度，芬太尼是中國對美國進行的“鴉片戰爭”。

同一份法案當中，還對特朗普緩和對華為限制的可能性做了遏制處理。議會當中，不少人擔心特朗普減輕對華為的壓力，以換取貿易協定，因此立法者希望通過條例進行源頭管理，禁止美國商務部將華為從與美公司合作黑名單上銷號（雖然法案當中用詞較淡）。現如今如果想解除華為制裁，特朗普政府必須證明華為不再對美國國家安全造成威脅。

此外在“保護我們的大學”內容當中，法案對中俄伊朗學者在美數量增長進行過濾處理。人工智能，一帶一路，北極擴張，台灣問題，中國中車和比亞迪電力公交車（中車已經在波士頓，費城，芝加哥，洛杉磯等地中標提供地鐵車廂，但本次法案規定，禁止動用聯邦資金從中國公司購買車廂和電能汽車，同時設置兩年緩衝期）等，都在本次法案當中被提及。雖然特朗普政府官員屢次強調和中國的貿易協定並非基於信任而是基於真正的執行機構，但立法者們顯然信心不足。美國製造業聯盟主席表示，立法者們是希望保護美國不受到補貼現象嚴重的中國公司對美國製造能力和工作崗位的損害。

中國商務部發言人高峰表示，美法案包含限制採購中國產品，加嚴對中國企業實施出口管制制裁的規定，是以國家行為干預企業正常經營活動的例證，與美方宣揚的公平，平等，自由貿易相反，破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈安全。中國敦促美方尊重市場化原則，同時警告中方將密切關注美方法案實施過程中對中國企業產生的影響，採取措施保護中國企業合法權益。