聯合國人權專家敦促中國披露維族學者塔西甫拉提·特依拜的下落。

幾位聯合國人權專家周四發表一份聯合聲明，對中國維吾爾族學者、新疆大學前校長塔西甫拉提·特依拜的處境表示關注。他目前被拘留在中國一個不為人知的地方。

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聯合國消息，特依拜自2017年前往德國參加會議時被拘留以來，一直下落不明。據報道，在因分裂主義指控被秘密定罪後，他被判處死刑，緩期兩年執行。

聯署這份聲明的聯合國人權專家包括：法外處決、即決處決或任意處決問題特別報告員阿格尼斯·卡拉馬爾，被強迫或非自願失蹤問題工作組成員盧西亞諾·哈贊，以及少數群體問題特別報告員和宗教或信仰自由問題特別報告員等。這些人權專家在聲明中表示，“中國當局向我們表示，特依拜正因腐敗指控受審，他的親屬已經聘請了一名律師，他還沒有被判處死刑。”專家們表示，"如果得到證實，特依拜沒有被判死刑的消息是個好消息。"

專家們重申他們的建議：公開關於他目前被拘留地點的信息，並允許他的家人對其進行探望。

聲明指出，“對特依拜指控的不確定性、對他的案件的審理條件以及對他的判決尤其令人關切，特別是如果他被判處死刑的信息屬實的話。在不符合最嚴格的公平審判保障條件下判處的任何死刑都將違反國際人權法，屬任意行為。特依拜的審判應得到獨立審查，應將其獲得公平審判和正當法律程序的權利置於考量之中。”

聲明表示，“單獨監禁、強迫失蹤和秘密審判在一個法治國家中沒有立足之地。依法行事並不代表真正的法治。這種做法違背了中國於1998年簽署的《公民權利和政治權利國際公約》的精神。

這些專家和其他聯合國人權專家也一再對其他被拘留者的狀況表示關切，他們似乎主要是維吾爾族社區的成員，在沒有受到指控或指控不明的情況下，被關押在新疆維吾爾自治區的一些設施中。

人權專家們一直在與中國政府取得聯繫，以澄清特依拜的命運和下落，並將繼續就他和其他被拘留者的人權可能受到侵犯的情況尋求正式和來自官方的澄清。