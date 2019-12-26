霍爾木茲海峽發燙 中俄伊朗首次聯合海上軍演在即

中國政府周四宣布，將於明日聯合俄羅斯，伊朗海軍在連結阿拉伯海和波斯灣的阿曼海灣進行聯合軍事演習。這將是三國首次聯合海上軍演。

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中國國防部新聞發言人吳謙表示，本次中俄伊朗聯合海上軍演為期4天，旨在“深化三國海軍之間的交流與合作”。吳謙並未提及中方將派多少海軍前往阿曼海灣，但稱中國本次將啟用西寧號導彈驅逐艦。中國外交部則表示“本次軍演屬於正常軍事合作”。

今年11月底，伊朗軍方曾經透露不久之後聯合軍演的消息，並通過半官方新聞社邁赫爾通訊社評論稱，“本次中俄伊朗三國軍演，是給世界的一個信號…那就是，三國達到了一個十分具有戰略意義的關係程度”，“伊朗與中國，俄羅斯的合作將會保障地區海域集體安全，合作將會擴大，並向世界展示，海上安全必須涵蓋所有相關國家的利益”。

這位軍方代表做出上述表態，正值伊朗海軍節，並在今年夏天，美國指控伊朗攻擊沙特石油設備，伊朗疑似報復性攔截英國船艦等系列緊張局勢之後，更加受到國際關注。業內表示，霍爾木茲海峽若出現新的危機，將危及國際石油供給。由於尋求英法德挽救美國對伊核協議造成的先發單方損害，伊朗選擇以毒攻毒更進一步違反協議，試圖迫使歐洲對伊朗進行幫助。伊朗總統魯哈尼已表示，將對超過一千個離心機注入鈾氣，專家擔心若真如此，伊朗將在不超過一年的時間之內有能力製造核武器，但伊朗否認尋求獲得核武器，強調核計畫完全用於和平目的。