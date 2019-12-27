中國長征五號成功發射 推力躋身世界最強

當地時間12月27日中國發射了推力躋身世界最強之一的“長征五號”並宣布成功，在接下來的太空任務計畫上更進一步。

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27日晚20點45分，“長征五號”（被稱為“胖五”）運載火箭載着地球同步軌道新技術驗證衛星“實踐20號”從文昌航天發射場起飛。目前中國在太空軍，民用領域投入的預算已超過俄羅斯和日本，在2016年11月和2017年7月兩次出現不同故障之後，本次“長征五號”的任務成功，成為中國繼續探月工程，探測火星等的基礎，也將為2022年擁有配備人員的太空站計畫提供重要依託。中國的“天宮”空間站代替國際空間站計畫，打造國際月球基地計畫等觸及美國神經，在擔憂中國威脅其太空主導地位考量下，白宮在12月宣布創設“太空部隊”，特朗普也稱“太空是世界最新的戰域”。

法新社表示，根據專業網站NASA Space Flight的數據，“長征五號”是世界最強推力火箭之一，能力相當於歐洲“雅利安五號”，美國的“三角洲重型四號”，俄羅斯的“質子-M”。新華社報道稱“火箭採用全新5米芯級直徑箭體結構，捆綁4個3.35米直徑助推器，總長57米，起飛重量約870噸，近地軌道運載能力25噸級，地球同步轉移軌道14噸級，地月轉移軌道運載能力8噸級，整體性能和總體技術達到國際先進水平”。