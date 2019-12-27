印尼穆斯林在中國使館前抗議北京迫害維吾爾人

印尼穆斯林在中國駐雅加達使館前抗議。

法新社消息，數百印尼穆斯林周五在中國駐雅加達使館前抗議，示威者高舉“拯救維吾爾人”標語，要求北京當局停止在新疆迫害穆斯林。

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法新社記者報道，此次示威是由印尼強硬派伊斯蘭團體“伊斯蘭防衛者陣線”等組織發起的，示威活動在印尼軍警密切監視下進行。

發起此次抗議的除“伊斯蘭防衛者陣線”，還包括近年以捍衛伊斯蘭為名集結的“212運動”、“捍衛伊斯蘭教士聯合會教令”等激進伊斯蘭組織。抗議民眾隔著路障及警方人龍向中國駐印尼大使館喊話，要求與大使館代表會談，討論維吾爾族議題。

抗議民眾的各式標語包括印尼支持維吾爾族、要求中國釋放維吾爾族穆斯林、呼籲各界杯葛中國、拒絕與中國往來等，指揮車上也掛着指控中國是恐怖分子的條幅。

據《中央社》援引印尼《聲音報》（Suara）報導，伊斯蘭防衛者陣線成員法魯羅茲（Fahrurrozi Ishaq）受訪時說，全世界的穆斯林是生命共同體，新疆維吾爾族穆斯林受到迫害，印尼的穆斯林也感到難過，中國必須停止迫害新疆穆斯林。

法魯羅茲說，“穆斯林如果不關心受到迫害的穆斯林，就稱不上是穆斯林”，印尼多數人口是穆斯林，包括總統及副總統也都是穆斯林。

印尼總統府官員穆爾多科（Moeldoko）、政治、法律與安全事務統籌部長馬福 （Mahfud MD）近期都就新疆議題與中國駐印尼大使會晤，關注維吾爾人處境，但兩人都說，印尼不會介入中國內政。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）周五受訪時說，維吾爾人的議題已經很久了，印尼政府一直與中國政府溝通，例如她12月

16日與中國外交部長王毅會面時，提到尊重宗教自由的重要性。她並否認外界指責印尼沒在這個議題進行努力的說法。