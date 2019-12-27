毛澤東幽靈不散 胡錦濤有人懷念

12月26日是中共已故領導人毛澤東126歲冥誕，這兩天中共也推出了前總書記『胡錦濤文選』珍藏版，除了時間靠近，兩件事似乎沒有多少聯繫。

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對於毛澤東，中共的態度比較尷尬，不過，香港01報道，今年毛澤東熱似有回潮之勢。雖然官方並未舉辦紀念活動，但宣傳機器，似乎比往年更樂意宣傳毛澤東。

這是什麼原因，是因為中國經濟正在陷入困局，是因為習近平在中美貿易戰，在香港危機問題上遭遇越來越多的指責，不得而知。但上述媒體報道認為，中共官方往年熱捧毛澤東，“脫離不了當下的環境”，特別是中國遭遇美國的全方位打壓時，“毛澤東的影子始終存在”。

官媒人民日報，央視周四照舊刊登和播出毛澤東詩詞和昔日講話，還有官媒透過微博播出毛澤東生平的視頻。官媒還盛讚毛當時不要英國歸還香港的“遠見卓識”：”“毛主席看到，中國把香港留在英國人手上比收回來好，在這種情況下，香港對我們大有好處，大有用處”。

中國軍方似乎更熱，解放軍陸軍第74集團軍，解放軍95829部隊，火箭軍及軍媒，都一起高調宣傳毛，為近年罕見。另外，被視為習近平文宣隊的“學習小組”，“學習軍團”還發表文章：“他的誕辰，習近平一直記得”和“習近平怎樣學習毛澤東”，文中提到，習近平今年10月1日參觀北京雙清別墅，就引用毛澤東“宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王”，6月在政治局學習會上引用毛語錄“我們不但善於破壞一箇舊世界，我們還將善於建設一個新世界”。

這幾句毛的話，文革中紅衛兵動輒引用，為造反有理鼓氣，非常流行。習引用這些似乎有點衝著美國而去的意思。上述文章還稱，習還在不同場合，要中共官員學習毛澤東的“政治智慧”“理政方略”“高瞻遠矚”等等。

中共前總書記胡錦濤可能自己也不敢或者說不願與毛去比吧。胡錦濤台上時被指“庸官”，下台後，倒還漸漸有了些名聲。今年國慶節，他重現天安門，與習一道檢閱，白髮一頭，居然引起許多人讚歎。胡的“政績”也受到矚目。

新華社12月25日報道，全三卷的『胡錦濤文選』線狀本已出版，這自然引起一番新的議論，許多是懷舊念好，比如說，胡錦濤主政期間低調務實，韜光養晦。2002年至2012年是中國發展最快的10年，GDP總量從1.47萬億美元增加至8.56萬億美元。胡錦濤主政時期，取消農業稅，等等，還有，胡主政期間，不僅中美關係進入最和諧的十年，還是港澳台與大陸最有凝聚力的時期，另外，胡的“不折騰”也被視為至理名言。

胡時候的貪腐大發展，連周永康這樣位居常委的高官都貪腐不止，連他的大秘令計畫也是大貪，胡錦濤睜一隻眼閉一隻眼，還是管不了，還是不管閑事？還有，胡主政拉薩時，鎮壓藏人，為自己更上一層樓鋪墊，諾貝爾和平獎得住劉曉波就是在胡主政下落獄的，這樣的“政績”就提得很少，

胡錦濤確實“不折騰”，下台時，沒有像他的前任江澤民學習，再延長幾年軍權，而是直接將軍委主席大權交給習近平，習近平稱讚他“高風亮節”。

『胡錦濤文選』出版，中共評價其著作反映了胡錦濤的“遠見卓識、政治智慧、領導才能”，體現其“求真務實精神”“巨大理論勇氣”。這雖然是為中共當局為歷屆領導人出文選時的套話，用在胡身上，給人的感覺好像是習近平還在感謝他。

但有些分析人士指出，民間讚揚胡錦濤的政績，大約是感覺胡錦濤那些年還比較“祥和”，不像今上那樣“殺氣騰騰”，讚揚胡注重韜光養晦，發展中美關係，暗示習近平張牙舞爪，中美關係搞得一無是處。至於港台關係，至少那時候香港沒有像今天爆發這樣嚴重的危機，台灣也沒有像今天這樣愈行愈遠。