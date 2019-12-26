清洗細頸瓶疑似影射習近平 遭404

中南海草木皆兵，還是網絡自清門戶？有理科出身的網友在社交網絡平台“知乎”提問，“如何徹底清洗細頸瓶？”，被知乎指責“違反互聯網相關法律法規”，已將提問“清洗”。

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有人表示，知乎如此，或不得已矣。因為問題中的“細頸瓶”被指疑似諧音“習近平”，犯忌! 何況前面又有“清洗”二字，被清洗的瓶子無感覺，懷疑遭諧音的領導人或“膽顫心驚”？

事情經過是這樣的，據蘋果日報周四報道，一名從事化工研究的網友在“知乎”發問，其實是想向其他網民請教“如何徹底清洗細頸瓶”，因為他自己“做實驗時老是洗不乾淨”，有網民認真回答：“細頸瓶最大的清洗難點在於狹窄的頸部，尤其是實驗做多了，沉澱物堆積，非常容易堵塞。應該拿橡膠棒努力去捅一捅，只要一捅開，就好了!”“洗凈細頸瓶的標準，關鍵在於水珠不能成股流下。”“先加入水，不要混有甲烷，然後有活塞的封閉活塞，有瓶口的蓋住瓶口，使勁震蕩，就像狂風暴雨一樣。

被指如此有探究精神的發問，不但樓主被刪，大問題的網民也被“株連”。但有關的“敏感”內容，已經備份到其他平台。

蘋果引述香港時事評論員劉銳紹指出：“收緊網絡空間，將一切控制在眼底下，是二十大前的準備功夫。”他還認為，中國一向有上有好者，下必有甚焉者的傳統，寧左勿右的潛規則，下級自然會做盡。

也有人指，獨裁者疑神疑鬼難免，一個高度獨裁的社會，民間為表不滿，亦有指桑罵槐，聲東擊西的傳統，比如六四時，北京隨處可見大學生砸小瓶子的情景，小瓶與“小平”諧音，學生藉著砸小瓶子，表示對最高統治者的憤怒。