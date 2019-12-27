港府警方打假澄清忙 所為都是不利事

香港名義上實行「一國兩制」，但在文宣上卻有越趨「一國一制」之勢。面對批評和指責，港府用的都是「竟無根據」、「惡意指控」、「偏頗」及「堅決否認」等中國外交部常用詞語，昨天一天之內便有兩篇，是政府新聞公報總量的五分之一；另一邊廂，警方在它的臉書上繼續反駁傳媒報道，指傳媒或社交媒體上的一些指控都是假的，甚至指責傳媒不應播報個別匿名人士與警方指為「不符事實」的說法。看來香港傳媒正朝着中國內地同行只能播報官方版本的道路進發。

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香港傳媒昨(26日)引述美國《華盛頓郵報》的調查報道，指經英美警武專家檢視香港警方處理的65宗事件中，有七成事件違反警隊的內部指引，使用合理武力的只有8%，其餘不能判斷。報道更指，由於警員身分難以辨識，即使違規，涉事警員亦毋須負責。

港府即晚發出題為《政府反駁偏頗及誤導的指控》的新聞公報，不點名地「嚴正反駁」《華郵》報道，對此「深表遺憾」，但在通篇約六百字的文稿中，政府發言人沒有針對報道的案例作出響應，只是重複警方過去在記者會上的說詞，例如「警方一直秉持嚴謹而剋制的態度」、「使用的武力符合國際標準」等等，以及指責「暴徒」的「違法行為」。

半小時後，政府新聞處再發出另一篇題為《香港堅定維護自由及人權》的新聞公報，回應外媒報道反修例組織「Stand with Hong Kong」(「攬炒」，有玉石俱焚之意)獲得英國28名宗教領袖和信仰組織聯署信函，促請英國政府「急切確保港人的性命和自由受到保障」一事。

香港在1997年前是英國的殖民地，而根據「攬炒」25日上載網頁的新聞稿，在致送英國首相約翰遜和外相藍韜文的聯署信之餘，組織指出，在過去半年爭取公義和民主時，港人的基本自由和人權備受打壓，恆常遭受警方暴力對待和中國迫害，88%的市民曾曝露在催淚煙中。「攬炒」認為，現在是英國政府履行《中英聯合聲明》的責任和英女皇日前聲言要解決海外人權受侵擾的問題的時候。

港府的新聞公報澄清，指「攬炒」的舉動「毫無根據和極為誤導，……我們深感遺憾。」形容「攬炒」的說法是「具侮辱性的惡意指控，完全偏離事實，我們堅決否認」，發言人強調，「近幾個月來香港的自由和人權絲毫沒有受到侵害」。在一千三百字的公報中，發言人再次指責抗爭者的暴力行徑，聲稱「香港長期以來切實享有全面和真正的自由，……特區政府會竭盡所能捍衛這不可或缺的特質。」

為怕市民看不到這些澄清，特首林鄭月娥還在她的臉書上發帖，指政府在公眾假期也沒閑着，發了三分聲明。她再次呼籲關心香港的海內外人士，看外媒時要小心一些「別有用心」的報道。

對於港府指香港的自由和人權絲毫沒有受到侵害等說法，「攬炒」在臉書上以英文回應：「你（政府）仍然在說謊。何時才停止？」

警察打假忙 麥燕庭 提供

警隊也「打假(消息)」

警方也沒閑着，昨(26日)天在其臉書上載短片和文宣，反駁傳媒報道。在短片中，警察公共關係科警司劉肇邦指傳媒報道本月20日大埔槍擊案時，有大量傳媒訪問聲稱附近茶餐廳員工，指警員想插贓嫁禍、抺走手槍的手指模。他續稱，有關指控「絕對錯誤」，不滿傳媒訪問匿名人士發放假消息，但卻沒有尋求警方澄清，以致這些失實指控在網上流傳，目的是抺黑警員。劉說話時，片段播出《蘋果日報》和香港電台播報的截圖。

不過，上述傳媒報道目擊者的描述時，有同時播報在場警員的說法，而後者所佔篇幅更多。香港電台發言人更反駁指，引述目擊者說法時，未有提及「插贓嫁禍」。

另外，警方又有「自稱記者的人於社交媒體發放短片」，但其內容則是虛構的消息。同一時間，畫面播報《獨立媒體》引述一名女子指警方25日在旺角一間餐廳天台把被追捕的年輕人拋出牆外，男子抓着牆邊電線墮下，才不致死亡。警方呼籲，市民不要盲目誤信和分享這些假消息，「留意警隊官方消息！」

也許，港府和警隊都以為，官方說了就是事實，否認的指控就不存在！