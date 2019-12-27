習近平大秘空降北京 蔡奇靠邊站？

把預防重大風險作為首要的習近平，似乎愈來愈把北京視為禁地。他的親信、中南海大秘丁薛祥，12月25日以首規委主任身份公開亮相，明確北京規畫權屬中南海，另外一位親信蔡奇似乎遭到冷遇？

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12月25日中共辦公廳主任丁薛祥首次以首都規畫建設委員會主任名義主持最新一“首規委“會議，會上傳達習近平就北京規畫及自然資源問題整改講話，通過『關於首都規畫重大事項向黨中央請示報告制度』。

會議強調，要深刻認識首都規畫的特殊重要性，要放在國家大局來把握，堅持規畫權屬中共中央，維護規畫的嚴肅性和權威性。會議還要求把按規畫辦事作為”兩個維護“即維護習近平核心的重要試金石，這些說法是不是暗示蔡奇沒有把握好北京在習近平心中的份量？

官媒的相關報道很蹊蹺：“中共政治局委員丁薛祥首次以首規委主任主持會議，北京市委書記、首規委主任蔡奇出席會議”。北京不會同時有兩個首規委主任吧，這是否說，蔡奇的首規委主任就在丁薛祥出現的那一刻被免掉，這是否意味着，北京規畫直接通天，蔡奇本來佔先機的地位已經不再？

據港媒分析，首都規畫本屬北京市職責，這次最新會議有兩點值得注意，一是丁薛祥出任首規委主任；二十明確表示首都規畫建立向黨中央，也就是向習近平本人的彙報制度，這意味着，習近平當局對首都規畫存在的問題很不滿意？

中央社引述港媒解讀，中共當局2012年就提出打造北京城市但此後兩年被指遇到軟抵抗；有傳聞稱，習近平當時曾放狠話”你們不搬我們搬“。此後，隨着京津冀官場人士調整，前述規畫得以進行。

這一解讀似乎也有疑問，如果規畫在習近平發火後得以進行的話，為何現在又要把自己的大秘空降北京？

蔡奇是習近平的親信，十九大進入政治局，公認與重慶市委書記陳敏爾、天津市委書記李鴻忠等人是”兩個維護“的幹將，北京市委書記蔡奇不可謂不賣力，為了讓”天子“眼皮底下清凈，2017年借一場大火發動一場駭人的以斷水斷電相威脅的強力”清除低端人口“運動，把多年來建設北京的農民工，在大冬天驅趕出北京。輿論一時大嘩之後，北京市把明火執仗的驅趕變成悄悄的，不斷地驅趕。12月14日發布的『北京人口白皮書 北京人口發展研究報告』顯示，北京人口規模控製成功斐然，從2016年起，北京市常住外來人口規模連續三年負成長，常住人口則呈現二連降。但是，北京市長陳吉寧今年三月人大會上談到“三線兩控”，所謂三線是人口紅線、生態控制線和城市開發邊界，這被指北京市將繼續執行驅趕“低端人口”的政策。

蔡奇是賣力，但也因此惹得怨聲載道，因為他是習的親信，最後這筆賬還得算在習的身上？但是蔡奇對習十分忠誠是毫無疑問的。他說，要把習思想作為“案頭卷、工具書、座右銘”，可是他在北京的工作似乎有點給習近平添亂，親北京的多維去年11月載文譏諷蔡奇，對如何學習好習近平思想做好闡述，比如要強化戰略思維，走好群眾路線，“可具體到操作層面，卻是清理低端人口時的‘刺刀見紅’、‘真刀真槍’、‘敢於硬碰硬’，戰略思維何在？群眾路線又從何談起？”

一句老話，“上有所好，下必甚焉”。問題是，從年初在省市委第一把手學習班上發表預防重大風險，警惕黑天鵝，灰犀牛以來，習近平對安全的疑慮似乎越來越重，北京是習核心為首的黨中央所在地，馬虎不得。故有分析指，中南海大內丁薛祥直接抓北京，隨時向習近平彙報，不能不說出於安全的考量所佔的比重很大。