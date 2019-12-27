聯手中俄 伊朗宣告成立海洋力量新三角

中俄伊朗第一次聯合海上軍事演習12月27日在阿曼灣拉開序幕。伊朗海軍宣布，“這為期4天的聯合軍演表明，伊朗不會被孤立”。

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自2018年美國撕毀伊朗核協議之後，美伊關係不斷滑落，伊朗承受着窒息式經濟制裁。今年9月14日沙特阿拉伯戰略性石油基礎建設受到攻擊，美國認定伊朗是幕後黑手，雙方關係改善無望。此後美國宣布在海灣部署額外軍力，發起“保護霍爾木茲海峽航行”的行動。

12月27日中俄伊朗軍演第一日，伊朗海軍上將霍拉雷紮通過電視講話表示軍演包含海盜襲擊，軍艦着火等情況下的救援，射擊等項目，“傳遞了和平，友誼，合作維護安全的信號，伊朗不會被孤立”。上將霍拉雷紮補充表示，本次聯合軍演目標是強化國際海洋商業安全，抗擊海盜與恐怖分子，分享信息與經驗。電視轉播畫面中，俄羅斯戰艦抵達伊朗東南部海港查巴哈，並宣布中國艦艇也已經“在路上”，評價“三個國家形成新的海洋力量三角形”。伊朗外交部引述外長紮里夫此前的話表示：“世界進入了後西方時代，每個國際玩家都有份”。

本次聯合軍演，俄羅斯國防部消息稱俄波羅的海艦隊派遣了雅羅斯拉夫智者號護衛艦，葉爾尼亞號油輪，維克多-科奈茨基號拖船等參加。中國國防部新聞發言人吳謙則在12月26日表示，中國海軍派遣西寧號導彈驅逐艦參加這次“構建海洋命運共同體”的軍演。

