警員直播記者身份證：私隱專員調查  記協指警員行為失控 促矯正　

警媒關係緊張至近日衝突頻生，多家傳媒在採訪時被警員針對，當中，數名便衣警員截查一名記者時，把記者交出的身份證明文件在直播中的鏡頭前展示約40秒。兩個記者組織強烈譴責警員這種導致記者私隱外泄的行為，又指部分前線警員在衝突現場「行為失控」，促請警方儘快糾正，停止扼殺新聞自由。個人資料私隱專員公署響應稱，有足夠理由就個案進行主動調查。

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網民發起的「和你shop」行動昨(26日)天進入第三天，多區大型商場出現不良者遊走，甚至是阻礙部分「藍店」(即由建制人士開設的商店)營業的行動，而在大埔超級城，多次受前線警員針對的網媒《立場新聞》，其記者手持直播攝影器材追問一名持有伸縮警棍的人士是否便衣警察，該名便衣及防暴警察及後與記者發生口角，並把記者帶入警方封鎖線範圍，要求記者出示記者證和身份證，又提示記者保持開機狀態。其間，便衣警員在直播鏡頭前先後展示記者的立法會記者證、香港記者協會記者證及香港永久居民身份證，為時約40秒，而記者的個人資料在直播畫面亦清晰可見。

事件引起不少傳媒界人士嘩然，香港記者協會和攝影記者協會其後發表聯合聲明，指警員將記者個人資料公諸於世，無異於「起底」，目的是要滅聲，行為亦涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》，要求警方及私隱專員介入調查，嚴肅跟進，倘發現有人蓄意違例，應考慮檢控違例者。

記協聲明又指，過去半年，警方打壓新聞工作者的手法層出不窮，包括辱罵、推撞、腳踢、胡亂噴射胡椒噴劑等，甚至無理驅趕記者，打壓第四權天職，妨礙新聞自由。聲明形容，部分前線警員在衝突現場的行為已失控，促請警方儘快糾正，停止一切扼殺新聞自由的行為。

及至晚上，個人資料私隱專員黃繼兒回應傳媒查詢時表示，有足夠理由就此個案調查，完成調查前，私隱公署不能評論此案。他今(27日)早在電台叩應節目解釋，雖然未收到當事人投訴，但表面證據和兩個記者組織的聲明讓公署認為，涉事警員有可能違反私隱保障原則，因此有理由展開主動調查。他又說，一旦調查顯示有人違反守則，公署會發出執行通知書，要求糾正錯誤；若違例者不理會，公署可提出檢控。一經定罪，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。

記者頻被針對

事實上，記者在聖誕假期間採訪示威遇到的阻撓較往日頻密，有女警在平安夜指罵一群記者是「黑記」，「包庇暴徒」；在聖誕日，有防暴警在查閱無線新聞部攝影師的記者證時發生口角，離開後向記者群方向噴射胡椒噴霧；香港電台記者在觀塘地鐵站上蓋商場採訪時，被多次指罵是「黑記」，又說「你以為真系有第四權？」；《明報》記者在沙田一商場採訪時，遭一名警員指摘不專業，稱記者不合作，只拍攝警察而不照「暴徒」和示威者，警告記者要專業些。

相關傳媒被查問時均表明，記者是按現場情況專業報道；港台發言人更促請執勤警務人員謹慎言行。

警方回應上述查詢時，只籠統地說，任何人若認為受到警方不合理對待，可向投訴警察課投訴；又重申，警方一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利。

獨立監察警方處理投訴委員會前委員鄭承隆今早在電台叩應節目上承認，展示記者身分證明文件的相關警員明顯犯錯，但認為這是個別事件。