警員行動中錯拘便衣同袍 評論質疑警隊濫暴濫拘又或刻意挑事

香港警隊在大埔一個商場內處理有人「破壞」行動時，混亂中，兩名便衣警員被其後趕至執勤的防暴警察棍毆、箍頸及粗暴地推至牆邊制服，直至被擒的便衣警員大叫是「自己人」或出示伸縮警棍時，防暴警才知道捉錯同袍，隨即放人。公民黨黨魁楊岳橋質疑，事件反映警隊若非濫暴便是便衣警員「做了違法的事」，反映警隊在對付示威活動時以警員喬裝市民的策略有誤；而前監警會成員鄭承隆則認為涉事喬裝警員「可能做多了」，指喬裝警員不應挑釁或牽引在場人士情緒。

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香港警察近半年備受詬病的是「濫(用)暴(力)濫捕」，而備受質疑的，是喬裝警員有否扮作示威者挑起事端甚或插贓嫁禍，警方發言人多次否認。

不過，在昨(26日)午的「SUCK the Christmas和你Shop」活動中，有市民在大埔超級城一間被指是「藍店」(由建制人士開設的店鋪)的餐廳叫喊口號和將餐具及調味料倒在枱上，未幾有大批蒙面便衣警察持伸縮警棍趕至，衝入餐廳內拘捕市民，後者爭相走避。其間，大批防暴警察趕至商場，不管是否蒙面，均採取拘捕行動。當中，一名戴有黑色口罩、背負灰色背包的男子被擒，但當防暴警察看見男子手中的警方伸縮棍，隨即放人；另一邊廂，一名沒有蒙面、身穿深色外套的男子亦被數名警員包圍及棍毆，當他被推至牆邊時，有人高叫「自己人」，被制服男子亦在防暴警耳邊說了一些話，防暴警才知道拉錯同袍，隨即鬆手放人。

獨立監察警方處理投訴委員會前委員鄭承隆今早在電台叩應節目上表示，喬裝警員大致分兩種，一是在現場進行觀察和收集情報，二是裝扮貼近示威者，混入程度較深，假如事件屬實，涉事喬裝警員「可能做多了」。他認為，情況絕對不理想，指喬裝警員不應該做任何挑釁或牽引在場人士情緒的行為。

楊岳橋則指出，事件不外乎兩秷可能，一是警察濫捕，「見人就拉」；一是便衣警員做了違法的事，被現場防暴警看見，於是上前拘。楊續稱，警員喬裝市民，只會惹人懷疑，更可能激起警民衝突，實在是一種錯誤的行動部署。