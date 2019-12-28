中共政治局成員年終檢討 習近平反省沒有

歲末年終，中共政治局開了兩天的“民主生活會”，這個會是做什麼的？按照新華社的報道，政治局委員要“交流思想，檢視問題，深刻剖析，開展批評和自我批評。”“中央政治局的同志逐個發言，按照要求進行對照檢查“。

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習近平同志是中共的“核心”，2019年核心的工作做的怎麼樣，中國的形勢、走向、人民生活如何？帶頭人負有重大責任，功過都應該來點承擔。這一年，中國發生的事很多，打了兩年的中美貿易戰，據說快要簽一個第一階段協議，還沒簽，那第二階段，第三階段的結構性談判，還遠遠看不到頭。貿易戰加之經濟增長進入到瓶頸階段，中國經濟在這一年遭遇寒冬，為明年打壞了底子，經濟學家預測，明年“保六”沒底，中國GDP增長將陷入“保四爭五”。

2019年，中國跟美國的關係壞到恢復外交關係以來從來沒有壞到的地步，除了美國，中國在西方廣為樹敵，西方普遍對中國張牙舞爪的戰狼外交，對習近平欲推銷中國制度的全球野心很警惕，一些中國人懷念胡錦濤的“不折騰”，這又是為什麼？

香港危機還沒有過去，香港回歸中國二十二年，在今年爆發了巨大的反抗，這又是為什麼？北京當局一個勁地說，這是少數暴民，不懷好意的港獨在鬧事，為什麼民主派一呼籲，便有百萬人上街抗議，為什麼十一月底舉行的香港區議會選舉，“暴民”“港獨”們取得了壓倒性勝利，建制派被送回家？人民日報等官媒寫好的報道建制派大舉勝出的預稿，只好悄悄地扔掉。為什麼一國嚇不倒一城，為什麼港人還在繼續要求北京兌現承諾，讓他們直選？國際觀察家普遍認為，香港事件，打了習近平的臉，讓黨中央尷尬，但北京執迷不悟，除了與美國打貿易戰不算，還硬是讓美國破天荒瞄準中國的“核心利益”香港、新疆、西藏和台灣開火，通過『香港民主與人權法案』，習近平有沒有失算？

從新華社的報道，看不到習近平有絲毫“自我批評”的意思，倒是其他常委和政治局委員們一個個做了”對照檢查發言“，凸顯習近平的至高無上。新華社說，”習近平在講話中對中央政治局各位同志的對照檢查發言進行了總結……表示這次專題民主生活會開得很好、很有成效、大家事先做了充分準備、談認識和體會很深刻、很實在、擺問題和不足不諱言、不遮掩、抓整改落實直奔問題，開展批評和自我批評開誠布公，提工作建議實事求是，盤點了收穫，交流了思想，檢視了問題，明確了方向，達到了預期目的“。

習近平本人很滿意，政治局成員們在大家長注視下，對照檢查，做到了”兩個維護“，“自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致“，至於習近平本人，他不主動做點“自我批評”，別的委員會說什麼呢？批評習，弄不好會被視為“偽忠誠”、“兩面人”，已有先例。學者吳祚來認為：“利用民主生活會整人，是中共發明的高級暗器，胡耀邦是此暗器所殺”。

政治局委員們害怕，剩下的就只有讚美習主席的大話。

委員們對習近平是這樣讚美的：”面對當今世界百年未有之大變局，面對錯綜複雜的國內外風險挑戰，習近平同志高瞻遠矚、統攬全局、運籌帷幄、指揮若定……展現了共產黨人堅定的理想信念、人民領袖深切的為民情懷、馬克思主義政治家高超的政治領導藝術。“

去年12月25日至26日也有一個政治局民主生活會，對習近平的讚美是，“戰略判斷高瞻遠矚，政治領導嫻熟高超，人民立場鮮明堅定，歷史擔當強烈堅定，充分證明不愧為黨中央的核心、全黨的 核心”。比起去年，今年增加了一個“人民領袖”。

有人希望習近平李克強公開自己的檢討，政治局委員如果缺點錯誤不敢公開，怎麼上行下效？問題是，習近平做了檢討嗎？