羈押逾年 王怡牧師料已在聖誕秘密審訊

在聖誕節翌日和妻子蔣蓉生日當天，已把拘押一年多的地下教會「秋雨之福聖約教會」牧師王怡料被四川成都中級人民法院秘密審訊，其前代理律師張培鴻透露有關消息時估計，王怡一旦被指「煽動顛覆國家政權罪」罪名成立，判刑不會低於十年。

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王怡的直系親屬均沒有收到他的開庭通知，但早前被迫退出王怡案的張培鴻，日前被國保約見以確保他在案件開庭時人不在四川成都，他周三(25日)又在個人臉書上透露，王怡案已召開庭前會議，當局以威迫利誘方式讓王怡認罪，包括認罪可獲判較輕刑罰等。翌日更表示，案件「極可能」於當天下午在成都中院秘密審判，因為法院外到處都是負責監控的便衣。另亦有網友在推特上發帖及上載圖片，顯示成都中院院外便衣密布，停放多輛警車和便衣常用車輛。

總部設在美國德州的宗教人權組織「對華援助」亦在其網頁指出，「獲悉確認」王怡當天被“正式偷偷開庭審理”。報道亦引述親到現場的教友指出，只在法院對面停留三、四分鐘便被戴有耳塞的便衣帶到附近搜身和拳打腳踢，然後再帶到派出所問話。另亦有基督徒被控制在家，警告不得外出。

秋雨教會去年12月9日被當局整頓，牧師王怡及過百名會眾被帶走，直至今年11月，才正式被控「煽動顛覆國家政權罪」。同月底，教會長老覃德富因「非法經營罪」被判囚4年。張培鴻以覃德富的刑期推斷，王怡的刑期不會低於十年。

現年46歲的王怡，除了是地下教會長老和牧師，亦是憲政論衡網站主編和自由撰稿人。他曾公開紀念「六四」受難者以及為中國人權受難者提供救助。其妻子蔣蓉亦已被軟禁長達一年。