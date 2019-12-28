首次有港區人大請辭獲批 張俊勇稱不想因債務影響人大形象

被美國賭場追債的香港區人大代表張俊勇，獲中國人大常務委員會以全票通過其辭去職務的請求，成為首位任內請辭的港區人大。按人大選舉法規定，空缺將由香港教育工作者聯會會長黃均瑜接任。黃將可出席明年3月5日召開的全國人大代表會議，但人大常委會的決議未有提及是次大會的會期有多長。

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港區人大常委譚耀宗在六日會期的常委會會議開始時已確認，會議將於28日審議港區人大張俊勇請辭一事。他指出，記憶中未聽聞有港區人大代表請辭，認為張俊勇自知做錯事而請辭，是有承擔的表現。

被美國賭場入稟追討過千萬港元債務的張俊勇，日前接受《香港01》訪問時表示，事件損害中國人大代表形象，不想連累其他代表，故此請辭，並強調沒有人勸退他，還透露分別於10月及本月兩次向全國人大常委會請辭，至本月才獲人大納入議程。

他又透露，本身已委託律師與賭場商討還款方案，但他在美國的高科技公司近月亦被凍結資產，人亦不能入境美國，質疑賭場是因為他的人大代表身分而高調入稟，自言是「中美貿易戰受害者」。

第十三屆人大，港區代表有36名，按照人大選舉法規定，若有代表出缺，將按當屆人大選舉結果的得票數目順序依次遞補，由於2017年選舉時得票最多的「落選人」陳曉峰早前已替補因病逝世的王敏剛席位，故張俊勇辭職後的空缺，將由第二高票落選人、獲得1179票的黃均瑜接任。