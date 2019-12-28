黃之鋒獲選金融時報全球重要人物。

香港眾志秘書長黃之鋒獲英國《金融時報》選為過去10年全球50大重要人物。黃之鋒周六在臉書表示，“當下既無大台，他也不是領袖，必須將國際社會的讚賞，轉化為實質推動國際遊說的政治籌碼與能量”。另外，周六又有港人集會反送中，警方逮捕15人。

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《中央社》報道，即將邁入21世紀的第2個10年，英國《金融時報》選出過去10年（2010年至2019年）全球50大重要人物，香港眾志秘書長黃之鋒成為唯一上榜的香港人。

黃之鋒周六在臉書（Facebook）發表獲選感言，自覺“高攀不起”，他表示，會提醒自己當下無“大台”，也非領袖，必定要將國際社會的讚賞，轉化為實質推動國際遊說的政治籌碼及能量，在國際戰線克盡己任。

黃之鋒指出，若非過去半年的“時代革命”、“手足”付出血汗等沉重代價，相信不可能有任何一名香港人能被國際傳媒選為全球領袖。

《金融時報》過去10年全球50大重要人物的獲選榜單，分為“政治”、“經濟，商業及科技”及“文化、媒體、體育及科學”3類。

多國領導人榜上有名，包括中國國家主席習近平、美國總統特朗普等。多間科技公司的巨頭，如蘋果公司執行長庫克、阿里巴巴創辦人馬雲等人均上榜。

另據法新社報道，香港有網民周六下午和晚上在上水廣場和九龍灣德福廣場發起集會。

在接近廣東羅湖的上水廣場，有數十人示威，並與警方爆發衝突，蒙面的便衣警察揮舞警棍逮捕了14人，其中包括1名年僅14歲的女孩。隨後警方又在商場內部逮捕1名男子。

這一波警民衝突打破了聖誕節期間平靜的集會示威活動，當時反送中民眾在各地商場發起的3天的和平集會。

在九龍灣德福廣場，也發生警察推擠民眾因而爆發口角的事件，有多位民眾遭警方制伏。

商場在8時後廣播，表示有突發情況發生 ，呼籲所有人儘快離開商場。

稍早前，有一批身穿深衣服的民眾在商場聚集，高呼“五大訴求，缺一不可”、“解散警隊，刻不容緩”等口號，並唱起反送中歌曲。還有人拿着印有“光復香港，時代革命”的黑色旗幟，到商場各層遊走，並一度到美心旗下的酒家門外叫口號，有人一度指罵懷疑便衣警員的人。