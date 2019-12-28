世界報：恐怖之年 習近平只能怪罪自己

香港危機，中共新疆政策秘密文件流向世界，中美貿易戰，這一切嚴重損害了中國在全球的形象。法國世界報評述，2019年，習近平的恐怖之年(annus horribilis)。

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今年初，一月二號，習近平以威武肅殺的語氣宣布，中國大陸與台灣必將統一，本年度即將結束，對中國國家主席而言，這卻是一個“恐怖之年”：經濟陷入困境，然而對一個領導人來說，最糟糕的是，從現在起，中國只要有一個局部性的小事件發生，很快就會在全世界引起迴響。

鎮遠虔誠的圖書館員們燒毀了六十幾本“政治不正確”的書，竟立即在全世界引起大嘩，這個可能就是當初自己決定焚書的當局，現在必須裝出理解民意，下令對燒書事件“調查”。比起新疆和香港發生的危機，這件事太微不足道了，竟然如此轟動!

香港青年為何不惜犧牲

一百萬新疆穆斯林被關押這件事，第一時間並未引起西方人權人士和媒體的重視。紐約時報十一月份披露了四百頁中共秘密文件。後來，美國國會抓住這一事件，歐洲人也醒悟了，他們發現事態原來如此嚴重。

世界報評述，2019，更應是香港危機年。自從“天安門事件”發生三十年以來，這是在中國發生的最嚴重事件，這一事件向世界昭示，一部分青年人已做好了準備，與其生活在中共的重厄之下，不如以犧牲去爭取自由。星期天，22號，香港人為維吾爾人發聲，這也是一次空前的行動。兩個危機的共同之處就是激發了全世界的迴響，把中國最壞的時刻暴露在世人眼皮底下。

抵制莫雷的火箭隊，因為莫雷發推挺香港，取消兵工廠俱樂部的賽事播出，因為球員厄齊爾揭露中國黑暗的新疆政策。中國向世界毫無保留地顯示，不僅打算限制本國人民的言論自由，而要將限制之手伸出境外，伸向世界。中國的這一敲詐方式使得不少國際企業，甚至一些國家，比如瑞典，成為受害者，他們的過錯不過是沒有屈服於北京的命令。

產生的結果對北京並不利。根據最新調查，中國的形象在三十四國呈現負面。在其中十七國形象更壞：尤其在北美和在歐洲，甚至在全球第一大穆斯林國家印尼，在基督教國家菲律賓，也是如此，儘管北京不惜以部署一帶一路的名義在這些國家投撒了大筆金錢。

即便中國購買了希臘第一大港比雷埃夫斯海港、明顯得到中國金融支持的希臘，面對中國，當地的輿論也很分裂，只有百分之五十一的希臘人對中央帝國還存着好感。

充當特朗普競選棋子 中國很不舒服

最糟糕的情況出現在美國，美國是中國領導人拿來參照的唯一國家。中國的形象在美國更倒退了十二個點。只有百分之二十六的美國人對中國還有正面印象，百分之六十的人恰恰相反。

持續經年的貿易戰或簽署第一階段談判協議，2019年，在中美貿易爭執上幾乎可以沒有出現任何關鍵性的改善。中國有一種很不舒服的感覺，自己只不過是特朗普競選連任的一顆棋子。

儘管中國官方數字被指作假，2010至2010經濟成長會不會翻番亦令人懷疑，這曾是軟弱的前任胡錦濤2012年給其繼任者習近平制定的目標。為了實現這一目標，中國經濟界爭論異常激烈。支持改革開放的和支持行政管理經濟的雙方相持不下。習近平似乎選擇了後者，把賭注下在公共訂單上以支持需求。問題是，公共債務巨大，外國投資者開始擔心中企違約。

十二月，一個屬於內蒙古政府的實體已經失去了償付債務的能力，根據日經報道，中國公營企業違約，難以償付債務的款額在2019年達到了四百億元人民幣，比上年增加三倍。中國當局也不準備去清空地方債務，這並不見得必然是壞事，但使得市場異常驚恐不定。

除了增長放緩，失業增加，中國政府還必須應對造成豬肉價格飛漲的豬瘟，豬肉對於中國人的日常飯食非常重要，豬肉缺貨引起新一輪通貨膨脹。如果說中國領導人不能為出現這一現象負責，但他們加重了這一現象，他們曾以大量進口遭豬瘟襲擊的俄羅斯豬肉替代健康的美國豬肉。

習近平是自己的受害者

為了補償對美出口減少的損失，中國與亞洲多國簽署協議，但是，直至目前並沒有多大成功。最新消息，由於擔心中國產品侵漫市場，印度退出了地區整體經濟戰略合作夥伴計畫，導致日本也退出。

這些累積的挫折非屬意外。如果說中國禁止辯論，可以從中國領導人的個人崇拜找到解釋，自從習近平思想2018年入憲，只要對他提出意見，就是對黨不滿，就是詆毀領導人，誰敢惹火燒身？

世界報援引政治學者裴敏欣指出，習近平只能怪罪自己，或者說怪他過分集權。與美國的貿易爭執，干預香港引發的嚴重問題，新疆的民族衝突，在習近平2012當權之前就已存在。但是，那時的中共集體領導體制，即便腐敗和難以做出決定，卻能平緩和限制危機升級，主因是領導層對風險的強烈反感。比如，2003年，香港五十萬人上街反對有關國家安全的23條立法，中國政府立即同意撤除相關立法。但是，毫不寬容矛盾重重的習近平，使得他的政府更容易犯政治錯誤，這使得中國面臨的情勢變得更加嚴重。正如一個強人必須保持一個幾乎不可能犯錯的形象，要糾錯幾無可能，哪怕這個政策毫無效力甚至產生完全相反的效果。

世界報據此評論：根據這一理論的話，在2019年，習近平與其說是他人的受害者，不如說主要是他本人的受害者。